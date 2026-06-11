BEÜ\'de mezuniyet sevinci

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) 2025-2026 Eğitim Öğretim yılında mezun olan 2 bin 800 öğrenci için mezuniyet programı düzenledi.

Program, mezun olan öğrencilerin kortej yürüyüşü ve Halkoyunları gösterisi başladı. Programın açılışında konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, mezun olan öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek, şunları söyledi: "Eğitim süreci uzun soluklu ve meşakkatli bir süreç. Bütün bireyler çeşitli kademelerde bu eğitimlerini alıyorlar ve kendilerini hayata hazırlıyorlar. Tabii eğitim sürecinin bireyler kadar ülkeler için de bir o kadar önemlidir. Ülkemizin şu anda ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunda gençlerimizin en iyi şekilde hayata hazırlanmasının büyük önem taşıdığını buradan vurgulamak isterim. Eğitim sadece okullarda alınmıyor. Özellikle çocuklarımızın akademik ve bilimsel anlamda en iyi şekilde kendilerini yetiştirmeleri büyük önem taşıyor. Bilgi çağında ve bilgi yüzyılındayız. Bu üniversitenin bu duruma gelmesinde emeği geçen Eren ailesine sizler huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz çocuklarımızın akademik alanın dışında sportif ve kültürel alanlarda ve sosyal alanlarda da donanım sahibi olmalarını çok önemsiyoruz. Özgüvenli bireyler olarak çok daha mutlu bir geleceğin sizleri beklediğini ifade etmek isterim. Buna ek olarak değerlerimize, milli manevi değerlere, bizi biz yapan köklerimize olan bağlılığımız hem sizlerin bireysel mutluluğu hem de ülkemizin geleceği için büyük bir değer taşımaktadır. İşte bunların hepsini harmanladığımızda geleceğe iyi hazırlanmış hem kendisi ve ailesi için hem ülkesi için ve insanlık için güzel başarılara imza atacak sizin gibi pırıl pırıl gençlerimiz ortaya çıkıyor. Ben bu çerçevede büyük emekler ve veren, zorluklara katlanan hem ailelerinize yürekten teşekkürlerimi ifade ediyorum. Sizlerin eğitim hayatının belki bittiği, belki daha sonra başka eğitimler de alacaksınız ama bir nevi gerçek hayata adım attığınız bugünün sizler ve aileleriniz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş öğrencilere, "Ya sevdiğiniz işi yapın ya da yaptığınız işi sevin" diyerek, hayattan korkmamaları önerisinde bulundu. Elmastaş, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi mezun etmenin heyecanını ve mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. Bitlis Eren Üniversitesi, bünyesinde; öğrencilerin ve akademisyenlerin ihtiyaç duyacakları hemen hemen tüm imkanların olduğu, modern yapılara sahip 1 Lisans Üstü Eğitim Enstitüsü, 9 Fakülte, 2 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu, 17 Uygulama ve Araştırma Merkezi ve 15.000 öğrencisiyle, bilimsel ve akademik anlamda uluslararası yetkinlikte bir üniversitedir.

Bitlis Eren Üniversitesi, kurulduğu günden bugüne verdiği 28 bini aşkın mezuna bu yıl 2 bin 800 öğrencimizi daha katıyoruz. Üniversitemizde akademik birim ve bölümlerin sayıları hızla artmaktadır. Son 4 yıl içerisinde Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Yabancı Diller ve Turizm ile Tıp fakültelerini kurduk. Son kurulan Yabancı Diller ve Turizm ve Tıp fakülteleriyle birlikte Üniversitemizi Turizm ve Sağlık alanında da güçlendirmek istiyoruz" dedi.

Elmastaş, Tıp Fakültesine öğretim üyesi almaya başladıklarını da ifade ederek, "Bu yıl tıp fakültesine ilk öğrencilerimizi alıyoruz. Öğrencilerimiz ilk 3 yılki eğitimlerini İstanbul Çapa Tıp Fakültesinde görecekler. İnşa süreci devam eden Eren Araştırma Hastanesi ile bu yıl inşaatına başlanan Morfoloji binasının 2027 yılının sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Bu süreçler tamamlandığında öğrencilerimiz Üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edecektir. Turizm İhtisas Üniversitesi olarak Turizm sektöründe uzmanlaşarak, Bitlis'in ekonomik ve sosyal yapısını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Eğitim kalitemizi ve araştırma kapasitemizi sürekli artırarak, bölgesel kalkınmaya öncülük etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaket verilmesinin ardından mezun olan öğrenciler keplerini havaya atarak günü kutladı. Mezuniyet sevinçlerini aileleriyle paylaşan öğrenciler müzik eşliğinde uzun süre halay çekti.

Bitlis Eren Üniversitesi Rahva Yerleşkesi Futbol sahasında düzenlenen mezuniyet törenine Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Jandarma Komutan Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Akademik ve idari personel, öğrenciler ve velileri katıldı. - BİTLİS