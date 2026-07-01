Bitlis İçin Turizm Master Planı Çalıştayı - Son Dakika
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Bitlis İçin Turizm Master Planı Çalıştayı

Bitlis İçin Turizm Master Planı Çalıştayı
01.07.2026 15:05
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Bitlis Eren Üniversitesi, Turizm Master Planı kapsamında önemli bir çalıştay düzenledi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), Bitlis Valiliği ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) iş birliğiyle hazırlanan Turizm Master Planı kapsamında önemli bir çalıştaya ev sahipliği yaptı.

BEÜ Senato Toplantı Salonu'nda düzenlenen çalıştaya kamu kurumları, yerel yönetimler ve turizm alanında faaliyet gösteren paydaş kurumların temsilcileri katıldı. Çalıştayda, Bitlis'in sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerin turizme daha etkin kazandırılması amacıyla yürütülecek çalışmalar ele alındı. Kentin turizm potansiyelinin geliştirilmesi, mevcut turizm değerlerinin korunarak tanıtılması ve sürdürülebilir turizm politikalarının oluşturulması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca, Bitlis'in turizmde marka şehir olma hedefi doğrultusunda hazırlanacak Turizm Master Planı'nın yol haritası değerlendirildi. Tarihi miras, kültür, doğa, kış ve alternatif turizm alanlarına yönelik yapılabilecek projeler üzerinde durulurken, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Çalıştayda bir konuşma yapan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, "Şimdi Bitlis deyince tabii benim aklıma birçok alan geliyor. Turizm ya da kültür ve turizm bunlardan en önemlilerinden birisi. Peki Bitlis'te turizm deyince aklımıza ne geliyor? Bitlis'te tabii ki tarihi doku var çok kıymetli bir şekilde. Kültürel bir miras çok kıymetli bir şekilde kendini gösteriyor" diye konuştu.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise Nemrut Jeoparkı konusuna değinerek şöyle konuştu:

"Nemrut Jeoparkı projemiz şu anda biraz yavaş da olsa kendi işleyişi içerisinde yürüyor. Tabelaların bir kısmı takıldı, bir kısmı da muhtemelen yakın bir zamanda takılacak. Yani aslında birbirini tamamlayan projeler bunlar. DAKA'nın da desteği sürekli devam ediyor. Hem Nemrut Jeoparkı planı için, yol haritası için ve turizm master planı için de destekleri var" diye konuştu.

Bitlis Eren Üniversitesi Senato toplantı salonunda gerçekleştirilen açılış programına Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, DAKA Genel Sekreteri Mehmet Emin Çakay, ilgili kurum müdürleri ve bazı STK temsilcileri katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Eren Üniversitesi, Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Ekonomi, Bitlis, Kültür, Turizm, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bitlis İçin Turizm Master Planı Çalıştayı - Son Dakika

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