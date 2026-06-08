Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndan mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni gerçekleştirildi.
Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tören kapsamında özel öğrencilerin hazırladığı dans ve müzik gösterileri katılımcıların beğenisine sunuldu.
Etkinlikte, protokol üyeleri ve öğretmenleri tarafından öğrencilere mezuniyet belgeleri takdim edildi. Belge dağıtımının ardından öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde keplerini havaya fırlatarak mezuniyet sevinci yaşadı.
Törene, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşcu, Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Cengiz Vural, Türk Kızılay Bodrum Şube Başkanı Sait Güllüoğlu, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. - MUĞLA
Son Dakika › Eğitim › Bodrum'da özel öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
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