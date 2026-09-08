Boyabat'ta TOBB'un yaptığı okul inşaatında İlçe Milli Eğitim Müdürü incelemelerde bulundu
Sinop'un Boyabat ilçesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yapımı sürdürülen okul inşaatında çalışmalar aralıksız devam ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, inşaat alanını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı ve projenin en kısa sürede tamamlanarak öğrencilere modern eğitim imkanı sunmasının planlandığını bildirdi.
Sinop'un Boyabat ilçesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yapımı sürdürülen okul inşaatındaki çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Boyabat İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, inşaat alanını ziyaret ederek süreci yerinde inceledi. Ziyaret sırasında yetkililerden devam eden çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Özkan, projenin gidişatını değerlendirdi.
İlçede yeni bir eğitim kurumu olarak hizmet verecek okulun, öğrencilere daha modern ve donanımlı ortamlarda eğitim imkanı sunması hedefleniyor. Çalışmaların hız kesmeden devam ettiği ve okulun en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılmasının planlandığı bildirildi.
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