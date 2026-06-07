BTÜ Özbekistan'da İş Birliği Anlaşmaları İmzaladı - Son Dakika
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BTÜ Özbekistan'da İş Birliği Anlaşmaları İmzaladı

BTÜ Özbekistan\'da İş Birliği Anlaşmaları İmzaladı
07.06.2026 14:25
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Bursa Teknik Üniversitesi, Özbekistan'da akademik ilişkilerini güçlendirerek önemli anlaşmalar imzaladı.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Türk dünyasıyla akademik ilişkilerini güçlendirme hedefi doğrultusunda Özbekistan'da önemli temaslarda bulundu. BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar'ın gerçekleştirdiği ziyaretlerde, ortak araştırma projelerinden öğrenci ve akademisyen hareketliliğine kadar birçok alanda iş birliği anlaşmaları imzalandı.

BTÜ, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda çeşitli ülkelerdeki kurum ve üniversiterle iş birliğine giderken, Türk dünyasıyla da akademik bağlarını güçlendirmeye devam ediyor. BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Özbekistan'da gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında üniversiteler ve çeşitli kurumlarla bir araya gelerek eğitim, araştırma ve teknoloji odaklı iş birliklerine yönelik önemli temaslarda bulundu. Rektör Çağlar'a ziyaretlerinde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç da eşlik etti. Program kapsamında ilk olarak Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş'ı ziyaret eden Rektör Çağlar, görüşmede bilimsel iş birlikleri, teknoloji odaklı yükseköğretim vizyonu ve Türk dünyasıyla akademik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede BTÜ'nün mühendislik, doğa bilimleri ve Ar-Ge alanlarında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi paylaşılırken, Özbekistan'daki üniversiteler ve kurumlarla ortak projeler geliştirilmesine yönelik hedefler ele alındı.

Üniversitelerle yeni iş birlikleri için imza

Özbekistan temasları kapsamında Taşkent'te bulunan Turin Polytechnic University'yi ziyaret eden BTÜ heyeti, iki üniversite arasında iş birliği anlaşması imzaladı. Görüşmelerde mühendislik, teknoloji ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında ortak projeler geliştirilmesi ile öğrenci ve akademisyen değişim programlarının hayata geçirilmesi konuları değerlendirildi.

Rektör Çağlar daha sonra Semerkand Devlet İnşaat ve Mimarlık Üniversitesi'ni ziyaret etti. Üniversite yönetimiyle gerçekleştirilen görüşmelerde mühendislik, mimarlık, şehircilik, sürdürülebilir yapı teknolojileri ve akademik değişim programları başta olmak üzere birçok alanda ortak çalışma fırsatları ele alındı. Ziyaret kapsamında iki üniversite arasında iş birliği anlaşması imzalanırken, ortak araştırma projeleri ve bilgi paylaşımını artıracak çalışmalar konusunda görüş birliğine varıldı.

BTÜ heyetinin Özbekistan programındaki bir diğer durağı ise Buhara Teknik Üniversitesi oldu. Burada imzalanan iş birliği anlaşmasıyla eğitim, araştırma, öğrenci ve personel hareketliliği ile bilimsel ortak çalışmaların geliştirilmesi hedeflendi. Program kapsamında ayrıca Buhara Devlet Üniversitesi de ziyaret edildi. İki üniversite arasında akademik ve bilimsel iş birliği protokolü imzalanırken, öğrenci ve akademisyen değişim programları ile ortak araştırma projelerinin geliştirilmesine yönelik iş birliği alanları değerlendirildi.

Özbekistan ziyaretlerini değerlendiren BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Türk dünyası üniversiteleriyle geliştirilen ilişkilerin yalnızca akademik iş birliklerinden ibaret olmadığını vurgulayarak, "Türk dünyasıyla ortak tarih, kültür ve gelecek hedefi etrafında güçlü bilim köprüleri kuruyoruz. Bursa Teknik Üniversitesi olarak teknoloji odaklı eğitim, Ar-Ge ve uluslararasılaşma vizyonumuz doğrultusunda, Türk dünyası üniversiteleriyle sürdürülebilir akademik ilişkiler geliştirmeyi önemsiyoruz. İmzaladığımız anlaşmaların ortak araştırma projelerine, öğrenci ve akademisyen hareketliliğine, bilimsel üretime ve teknoloji geliştirme kapasitesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Özbekistan, Eğitim, Bilim, Bursa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Eğitim BTÜ Özbekistan'da İş Birliği Anlaşmaları İmzaladı - Son Dakika

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