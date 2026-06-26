Bulanık'ta Öğrenciler Yaz Tatiline Girdi - Son Dakika
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Bulanık'ta Öğrenciler Yaz Tatiline Girdi

26.06.2026 13:57
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Muş'un Bulanık ilçesinde 17 bin 666 öğrenci karne alarak yaz tatiline başladı. Kurslar açılacak.

Muş'un Bulanık ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte 17 bin 666 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Bulanık ilçesinde eğitim maratonunun tamamlanmasının ardından bin 315 öğretmen ve 17 bin 666 öğrenci için yaz tatili başladı. İlçe genelindeki karne dağıtım programı, Bulanık Gazi İlkokulu'nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilerin karne sevincine ortak olan Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, yaz tatilinin kişisel gelişim için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Koşansu, "Sevgili çocuklar, uzun ve yoğun bir eğitim yılını başarıyla tamamladınız. Hepinizi gönülden kutluyorum. Şimdi dinlenme, ailenizle vakit geçirme ve bol bol eğlenme zamanı. Ancak tatilde kitap okumayı da ihmal etmeyin. Bu yaz ilçemizde futbol, voleybol, basketbol, müzik, resim ve çeşitli sosyal etkinliklerle dolu birçok ücretsiz kurs açacağız. Sizlerden isteğim, bu kurslara katılarak hem yeni arkadaşlıklar edinmeniz hem de ilgi duyduğunuz alanlarda kendinizi geliştirmenizdir" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Aral ise bir yıl boyunca gösterilen gayretin önemine değinerek, "Bugün çocuklarımızın mutluluğunu paylaşmanın sevincini yaşıyoruz. Karne yalnızca notlardan ibaret değildir; bir yıl boyunca verilen emeğin ve kazanılan deneyimlerin göstergesidir. Tüm öğretmenlerimize fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum" şeklinde konuştu.

Karnelerini alan öğrenciler yaz tatiline girmenin heyecanını yaşarken, tatil boyunca açılacak spor ve sanat kurslarına katılacaklarını söyledi. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Bulanık'ta Öğrenciler Yaz Tatiline Girdi - Son Dakika

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