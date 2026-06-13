Burdur'da LGS Heyecanı - Son Dakika
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Burdur'da LGS Heyecanı

Burdur\'da LGS Heyecanı
13.06.2026 10:24
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Burdur'da 16 okulda LGS sınavı başladı, 2 bin 317 öğrenci ter döktü.

Burdur'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 16 okulda düzenlenen merkezi sınavda 2 bin 317 öğrenci için heyecan yaşanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınav, Burdur'da da yoğun katılımla başladı. Öğrenciler sabahın erken saatlerinde velileriyle birlikte sınav merkezlerine geldi. Veliler, okul bahçelerinin dışında çocukları için dua edip heyecanla bekledi. Kent genelinde 16 okulda kurulan 141 salonda toplam 2 bin 317 öğrenci sınavda ter döktü. Saat 09.30'da sözel oturumla başlayan sınav 12.50'de sayısal oturumun tamamlanmasıyla sona erecek. Sınav süresince okulların çevresinde güvenlik önlemleri alındı. - BURDUR

Kaynak: İHA

Eğitim, Burdur, Yaşam, LGS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Burdur'da LGS Heyecanı - Son Dakika

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