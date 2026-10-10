Burhaniye\'de müftülük projesiyle 70 çocuk camide buluştu, hediyeler dağıtıldı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Müftülüğün başlattığı, "Şehirlerin Kalbi Camilerde Buluşuyoruz" projesi kapsamında 70 çocuk Mehmet Kocaatlı Camii'nde bir araya geldi. Çocukların neşesiyle renklenen camide düzenlenen çekilişte, ayakkabı, akıllı saat, futbol topu, su tabancası ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Mehmet Kocaatlı Camiindeki etkinlik boyunca velilerde çocukların heyecanına ve mutluluğuna ortak oldu. "Karanlığa küfretmek yerine en azından bir ışık yakmalıyız" anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Burhaniye İlçe Müftülüğü, etkinliğin amacının çocukların gönüllerinde güzel hatıralar bırakmak, camileri sevgiyle ve geleceğe umutla bakan nesillerin yetişmesine katkı sunmak olduğunu ifade edildi. Açıklamada, etkinliklerin devam edeceği kaydedildi.