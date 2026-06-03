Burhaniyeli Öğrencilerden Robot Yarışmasında Büyük Başarı

Burhaniye ilçesinde, Şehit Hasan Çoban MTAL öğrencilerinden Antalya'da düzenlenen robot yarışmasında önemli başarıya imza attı. Burhaniye Ticaret Odası ile Burhaniye Şehit Hasan Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında desteklenen Meta Force Takımı, Antalya'da düzenlenen 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda önemli bir başarıya imza attı.

İlk kez katıldıkları Otonom Araç kategorisinde yarışan Meta Force Takımı, 160 takım arasından 23. olarak ilçeyi ve okullarını başarıyla temsil etti. Danışman öğretmen Özgür Girgin rehberliğinde çalışmalarını sürdüren ekip, kendi kendine hareket edebilen, çevresini algılayabilen ve karar verebilen akıllı bir otonom araç geliştirdi. Takım tarafından geliştirilen robot; hassas şerit takibi, trafik ışığı algılama, yaya ve demiryolu geçiş kontrolü ile dinamik engel yönetimi gibi gelişmiş özelliklere sahip bulunuyor. Projenin temelinde Raspberry Pi 5 platformu ve yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojileri yer alırken, öğrenciler geliştirdikleri özgün yazılımlarla projeye önemli katkılar sundu. Başarılı gençleri kabul eden Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Hasan Varol, "Burhaniye Ticaret Odası olarak, gençlerimizin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarını desteklemeyi geleceğe yapılan en değerli yatırımlardan biri olarak görüyoruz. Ülkemizin teknoloji üretme hedeflerine katkı sağlayan öğrencilerimizin elde ettiği bu başarının gururunu yaşıyor; projede emeği geçen danışman öğretmenimiz Özgür Girgin'i ve Meta Force Takımı öğrencilerini tebrik ediyoruz. Ayrıca, 30 Eylül - 4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST yarışmalarında ilçemizi temsil edecek olan ekibimize başarılar diliyor, teknoloji ve inovasyon alanındaki çalışmalarında yanlarında olmaya devam edeceğimizi ifade ediyoruz" - BALIKESİR