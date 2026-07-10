Bursalı öğrenci LGS\'de tam puanla Türkiye birincisi

BURSA (İHA) – Bursa'da eğitimdeki başarılarıyla dikkat çeken Şehit Mehmet Koray Pınar Ortaokulu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında açıklanan merkezi sınav sonuçlarında büyük bir gurur yaşadı. Okulun 8/A sınıfı öğrencisi Göktuğ Kavzoğlu, sınavdaki tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı ve Türkiye birincileri arasında yer aldı.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından okulda büyük sevinç yaşanırken, Türkiye birincisi Göktuğ Kavzoğlu, ailesi, öğretmenleri ve okul müdürü Sinan Sevinç ile bir araya gelerek başarısını kutladı.

LGS hazırlık sürecinin kolay geçmediğini belirten Göktuğ Kavzoğlu, başarısının düzenli çalışma ve eksiklerini analiz ederek gidermesinden kaynaklandığını söyledi. Kavzoğlu, "Çok zor bir süreçti. 1 buçuk sene boyunca uzun bir hazırlık dönemi geçirdim. Uykusuz geceler, sabaha kadar test çözmeler gibi zor bir süreçten geçtim ama eksiklerimi tamamlamak için çalıştım. Öncelikle yanlışlarımı öğrendim ve sonrasında yanlışlarımın üzerine gittim. Deneme sonuçlarımın analizlerini yaptım. Eğer yanlışları bilmiyorsanız doğruları bulamazsınız. Sınav anında ise okula gidene kadar bu kadar stresli değildim. Okulu görünce sınavın ciddiyetini anladım. İnsanların ağlayışlarını görünce stresim arttı ama birkaç soru çözdükten sonra sınava odaklandım. Zaten sınav anını yönetmek çok önemliydi, ben bunu başardım ve sonrasında başarılı oldum. Başta ailem olmak üzere okul ve dershane öğretmenlerimin hepsine bu süreçte bana katkıda bulundukları için teşekkür ediyorum" dedi.

Okul müdürü Sinan Sevinç ise elde edilen başarının tesadüf olmadığını vurgulayarak, "Göktuğ'un LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan alması ve Türkiye birincisi olması bizleri kelimelerle tarif edilemeyecek bir gurura boğdu. 8/A sınıfı öğrencimiz Göktuğ, sene başından beri azmiyle ve disipliniyle bu başarıyı hak ettiğini gösteriyordu. Bu başarı asla tesadüf değildir; planlı çalışmanın, idareci, öğretmen ve veli iş birliğinin, yani güçlü bir ekip ruhunun meyvesidir. Okulumuz olarak öğrencilerimizin hem akademik hem de ahlaki gelişimlerini en üst seviyede tutmayı hedefliyoruz. Göktuğ evladımızı, kıymetli ailesini ve emeği geçen tüm öğretmenlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Bundan sonraki eğitim hayatında da ülkemizi gururlandıracak başarılara imza atacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Göktuğ Kavzoğlu'nun babası ve fen bilgisi öğretmeni Ercan Kavzoğlu da oğlunun disiplinli çalışmasının karşılığını aldığını belirterek, "Oğlum bizi çok gururlandırdı. Güzel bir hazırlık süreci geçirdi. Özellikle 7. sınıfın ikinci döneminden itibaren düzenli çalışmaya başladı. Bu süreçte destek veren okuldaki öğretmenlerine çok teşekkür ediyoruz. Özellikle sınavı iyi yönettiğini düşünüyorum. Çünkü bazen çok çalışırsınız ama sınav anındaki stres sizi doğru sonuçtan uzaklaştırabilir. Oğlum hem çalışma sürecini hem de sınav sürecini çok iyi yönetti ve başarıya ulaştı. Kendisiyle gurur duyuyorum" diye konuştu.

Şehit Mehmet Koray Pınar Ortaokulu, elde ettiği bu başarıyla Bursa'nın başarılı eğitim kurumları arasındaki yerini bir kez daha pekiştirirken, 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Göktuğ Kavzoğlu da LGS'ye hazırlanan öğrencilere örnek oldu. - BURSA