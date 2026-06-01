Bursa\'daki kız lisesi sıfır atıkla örnek oluyor, ekonomiye katkı sunuyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yer alan Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, El Sanatları Teknolojileri, Gıda Teknolojileri ile Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanlarında yürüttüğü "sıfır atık" projeleriyle Türkiye'ye örnek oluyor.

Okulun ilgili bölümlerinde neredeyse hiç atık ve çöp çıkarılmıyor, okula gelen çöp kamyonları ise işlem yapmadan boş geri dönüyor. Eğitim kurumunda atıklar; tarımdan mutfağa, aksesuardan sabuna kadar geniş bir yelpazede yeniden üretime kazandırılıyor.

Mutfaktan tarlaya Japon "Bokaşi" tekniği

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanında öğretmen ve öğrencilerin iş birliğiyle yürütülen "Mutfaktan Tarlaya Gübre" projesi kapsamında, Japonya'ya özgü "Bokaşi" tekniği kullanılarak sıvı gübre üretimi gerçekleştiriliyor. Meyve ve sebze atıklarını turşu suyuyla fermente ederek sıvı gübreye dönüştüren öğrenciler, işlemin ardından kalan posayı bile çöpe atmayarak katı gübre şeklinde toprağa karıştırıyor ve tarımsal üretime katkı sağlıyor.

Atık yağlar ve bitkiler sabuna dönüşüyor

Gıda Teknolojisi Alan Öğretmeni Ayten İnal, gıda kimyası dersindeki sabunlaşma konusu kapsamında sıfır atık çalışmaları yürüttüklerini ifade etti.

Okul mutfağından toplanan kızartma yağlarını değerlendirdiklerini belirten İnal, yağların kokusunu güzelleştirmek amacıyla içine nane, kekik ve biberiye gibi bitkiler eklediklerini aktardı.

Katı yağlar, kuyruk ve iç yağlardan da üretim yaptıklarını dile getiren İnal, bu sabunların el, bilek ve eklem ağrılarına iyi geldiğini bizzat deneyimlediklerini ve öğrencilerle birlikte çevreye fayda sağladıklarını vurguladı.

Eski kot pantolonlar ve şişeler tasarımla can buluyor

El Sanatları Öğretmeni Nurseven Çetin ise evlerde sıklıkla gözden çıkarılan şişe, plastik ve eski kumaşları tasarım odaklı sıfır atık çalışmalarıyla değerlendirdiklerini anlattı.

Atık kot pantolonlardan ve küçük kolonya bidonlarından çanta tasarladıklarını, cam şişeleri vazo ve kalemliğe dönüştürdüklerini belirten Çetin, geleneksel kırkyama kültürünü de yaşatarak kalan kumaşlarla örtü ve çantalar ürettiklerini, bu sürecin öğrencilerin ufkunu açtığını kaydetti.

Önceliğimiz her adımda sıfır atık

Lise Müdürü Mediha Karasu, daha önce belediyeye teslim ettikleri atık yağları artık okul bünyesinde sabuna dönüştürdüklerini, el sanatları alanında ise kağıt, kumaş ve şişe atıklarından aksesuarlar ürettiklerini ifade etti.

Tüm bölümlerde önceliklerinin sıfır atık bilinci aşılamak olduğunu belirten Karasu, bu sayede hem doğayı koruduklarını hem de ülke ekonomisine katkı sunduklarını sözlerine ekledi. - BURSA