Bursa Teknik Üniversitesinde gurur günü

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleşti. Heyecan, gurur ve mutluluğun yaşandığı törende, 27 bölümden binin üzerinde mezun diplomalarına kavuştu. Tüm mezunları tebrik eden Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, "İnanıyoruz ki Türkiye Yüzyılı vizyonu, sizlerin aklı, emeği ve yüreğiyle daha da güçlenecek. Dünyanın özlemle beklediği huzur ve adalet sizlerin inşa edeceği güçlü bir Türkiye ile hayat bulacak" dedi.

Mimar Sinan Yerleşkesi'nde düzenlenen törene; Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa AK Parti Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Ahmet Kılıç ve Mustafa Yavuz, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Şahin, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kesik, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, il protokolü, iş dünyası ve STK temsilcileri ile aileler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, 27 bölümden binin üzerinde öğrenciyi mezun etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Bugün hepimiz gurur doluyuz. Çünkü bu başarı sadece bireysel bir çabanın değil, ortak bir hayalin sabırla ve sevgiyle inşa edilmiş karşılığıdır" diye konuştu.

"Üniversiteler evrensel vicdanın temsilcisidir"

103 farklı ülkeden öğrencinin BTÜ'de öğrenim gördüğünü dile getiren Rektör Çağlar, "Bu öğrencilerimiz aynı kampüsü, aynı hayalleri paylaşıyor. Ancak ne yazık ki dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan insani krizler, bu umutların üzerine gölge düşürüyor. Filistinli, Ukraynalı ve Doğu Türkistanlı öğrencilerimiz ailelerinin geleceğine dair endişeyle yaşamlarını sürdürüyor. Bu tablo bize önemli bir gerçeği hatırlatıyor. İnsan hakları, yalnızca güçlülerin veya müttefiklerin haklarını koruyan bir araç haline geldiğinde evrensel niteliğini kaybeder. Bu çerçevede üniversiteler yalnızca bilgi üreten kurumlar değil, aynı zamanda adaleti savunan, insan onurunu önceleyen, hakikatin peşinden yürüyen ve evrensel vicdanı yaşatan kurumlardır. Bizler gençlerimizi yalnızca iyi birer meslek sahibi bireyler olarak değil; aynı zamanda insan haklarına saygılı, adaleti önceleyen ve haksızlık karşısında sessiz kalmayan bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Geleceği şekillendirecek liderler sizler olacaksınız"

Mezuniyetin artık bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Rektör Çağlar, "Her birinizi yeni hayatlara, yeni başlangıçlara uğurluyoruz. Üniversitemizde aldığınız bilgi, donanım ve tecrübe aktarımı ile hayata çok iyi hazırlandınız. Sizler ülkemizin kalkınmasına, milli teknoloji hamlesine katkı sağlayacaksınız. Ülkemizin bilimde, teknolojide ve üretimde yükselişine geleceği şekillendiren liderler olarak katkı sunacaksınız. İnanıyoruz ki Türkiye Yüzyılı vizyonu sizlerin aklı, emeği ve yüreğiyle daha da güçlenecek. ve yine inanıyoruz ki dünyanın özlemle beklediği huzur ve adalet sizlerin inşa ettiği güçlü bir Türkiye ile hayat bulacak" ifadelerini kullandı.

Rektör Çağlar'dan öğrencilere tavsiyeler

Öğrencilere hayata dair tavsiyelerde de bulunan Rektör Çağlar, şunları sözlerine ekledi: "Teknolojiyi, yapay zekayı mesleğinizin bir parçası yapın; ancak özgün düşünceniz onun hep birkaç adım önünde yürüsün. İlham alın ama son sözü daima siz söyleyin. İş yaşamında yalnızca bilginizle değil; ahlaki duruşunuz, etik değerleriniz ve toplumsal sorumluluğunuzla da farklı olun. Geleneklerimiz ile milli ve manevi değerlerimiz, geleceğe yürürken en güçlü rehberiniz olsun. Zamanı iyi yönetin. Çünkü geri alamayacağınız tek şey zamandır. Başarıyı mutlulukla eşitlemeyin. Gerçek mutluluk, kendinize ve değerlerinize sadık kalabildiğiniz anlardadır. Hata yapmaktan korkmayın. Merak edin, sabredin, azmedin ve tutkularınızı asla kaybetmeyin. Hayatın sizden aldıklarına değil, sizin hayata kattıklarınıza odaklanın. Ne olursa olsun doğruluktan ayrılmayın. Yüreğiniz umutla dolu, yolunuz ve bahtınız açık olsun. Allah'a emanet olun." - BURSA