Bursa Yenişehir'de Yenişehir Belediyesi atıl erkek yurdunu açmak için harekete geçti - Son Dakika
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Bursa Yenişehir'de Yenişehir Belediyesi atıl erkek yurdunu açmak için harekete geçti

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Bursa Yenişehir\'de Yenişehir Belediyesi atıl erkek yurdunu açmak için harekete geçti
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Bursa Yenişehir'de Yenişehir Belediyesi, kullanılmayan erkek öğrenci yurdunu yeniden faaliyete geçirmek için girişim başlattı. Yaklaşık 1200 üniversite öğrencisine yalnızca 140 kişilik kız yurdu bulunduğu, kapasitenin yaklaşık yüzde 20'sinin kayıt yaptıramadığı belirtildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde üniversite öğrencilerinin yaşadığı barınma sorununa çözüm bulmak için Yenişehir Belediyesi harekete geçti. Uzun yıllardır kullanılmayan erkek öğrenci yurdunun yeniden faaliyete geçirilmesi amacıyla girişimler başlatıldı.

Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören erkek öğrencilerin yurt eksikliği nedeniyle yaşadığı sıkıntılar üzerine açıklamalarda bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, öğrencilerin mağduriyetinin giderilmesi için tüm imkanların seferber edileceğini söyledi.

İlçede yükseköğrenim gören yaklaşık bin 200 öğrencinin bulunduğunu belirten Başkan Özel, Yenişehir'de üniversite öğrencilerine hizmet veren yalnızca 140 kişilik kız öğrenci yurdu bulunduğunu ifade etti. Bunun dışında birkaç pansiyon haricinde öğrencilerin konaklayabileceği yeterli barınma alanının olmadığını dile getiren Özel, öğrencilerden gelen taleplerin farkında olduklarını söyledi.

Öğrencilerin yaşadığı mağduriyeti yakından takip ettiklerini kaydeden Başkan Özel, "Okul müdürümüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ile sürekli istişare halindeyiz. Öğrencilerimizin haklı serzenişlerini biliyoruz. Aldığımız bilgilere göre mevcut kapasitenin yaklaşık yüzde 20'si kayıt yaptıramıyor. Kayıt yaptıran bazı öğrenciler de barınma sorunu nedeniyle eğitimlerini dondurmak zorunda kalıyor. Bu sorunun çözülmesi için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Yenişehir'de Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı, uzun yıllardır kullanılmayan bir öğrenci yurdunun bulunduğunu hatırlatan Özel, ilçenin önemli hayırseverlerinden İbrahim Orhan tarafından yaptırılan Hacı Asiye İsmet Orhan Öğrenci Yurdu'nun yeniden hizmete açılması için girişim başlatacaklarını söyledi.

Yurdun 100'ün üzerinde öğrenci kapasitesine sahip olduğunu belirten Başkan Özel, "Sayın İbrahim Orhan da annesinin adına yaptırdığı yurdun eksikliklerinin giderilerek yeniden hizmet vermesini istiyor. İl Milli Eğitim Müdürümüz ile görüşerek buranın tekrar faaliyete geçirilmesi için gerekli adımları atacağız. Binanın işlevini koruduğuna ilişkin rapor da mevcut. En kısa sürede erkek öğrenci yurdu olarak yeniden öğrencilerimizin hizmetine sunulması için üzerimize düşen ne varsa yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YenişehirGüncelEğitimBursaSon Dakika

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