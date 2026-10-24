BUÜ ile SÜSBİR, süs bitkileri öğrencilerine saha eğitimi için protokol imzaladı - Son Dakika
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BUÜ ile SÜSBİR, süs bitkileri öğrencilerine saha eğitimi için protokol imzaladı

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BUÜ ile SÜSBİR, süs bitkileri öğrencilerine saha eğitimi için protokol imzaladı
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Bursa Uludağ Üniversitesi ile SÜSBİR, öğrencilerin mesleki becerilerini artırmak amacıyla üye işletmelerde mesleki eğitim protokolü imzaladı. Protokol, Orhangazi Yeniköy Asil Çelik MYO Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı öğrencilerine sahada deneyim kazandıracak.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Süs Bitkileri Üreticileri Birliği (SÜSBİR) arasında, öğrencilerin mesleki becerilerini artırmak ve üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek amacıyla"Üye İşletmelerde Mesleki Eğitim Protokolü" imzalandı.

Üniversite Rektörlük binasında gerçekleştirilen imza törenine; BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı, SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, BUÜ Orhangazi Yeniköy Asil Çelik MYO Müdürü Doç. Dr. Şekip Esat Hayber, MEYOK Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın ile akademisyenler ve SÜSBİR temsilcileri katıldı.

"Teori ile uygulamanın harmanlanması gerekiyor"

Törende konuşan BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı, teori ile uygulamanın birleştirilmesinin önemine dikkat çekerek eğitim sisteminde mektepli ve alaylı tecrübenin harmanlanması gerektiğini vurguladı. Tıp fakültelerindeki gibi mezun olan bir öğrencinin mesleğine hemen adapte olabileceği bir yapının diğer alanlarda da kurulmasının gerekliliğine değinen Prof. Dr. Arı; öğrencilerin henüz eğitim aşamasındayken sektörü ve saha uygulamalarını tanımasının, üniversite kapısından çıktıklarında yaşayacakları uyum sorunlarını ortadan kaldıracağını ifade etti. Ziraat ve süs bitkileri alanının girişimciliğe ve üretime oldukça elverişli olduğunu belirten Arı, gençlerin masa başı görevler beklemek yerine sahaya inip katma değer üreten bireyler olmalarını teşvik ettiklerini ve bu iş birliğinin öğrencilerin geleceğine kıymetli bir katkı sunacağını belirtti.

"Önceliğimiz gençlerimize sahip çıkmak"

SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar ise süs bitkileri sektörünün Türkiye'de her geçen gün büyüyen ve ihracat fazlası veren stratejik bir alan haline geldiğini ifade etti. Sektörün en büyük ihtiyaçlarından birinin eğitimli ve yetişmiş teknik personel olduğunu belirten Dündar, üniversiteden mezun olan gençlerin iş hayatına atıldıklarında adaptasyon sorunu yaşamamaları için öğrencilik yıllarında fidanlıklarla ve saha pratiğiyle tanışmalarının kritik önem taşıdığını söyledi. Bu protokolü sadece sektöre personel kazandırmak olarak değil, gençlerin geleceğine ve mesleki başarılarına sahip çıkmak adına atılmış değerli bir adım olarak gördüklerini vurgulayan Dündar, iş birliğine katkı sunan Bursa Uludağ Üniversitesine teşekkürlerini iletti.

BUÜ Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı öğrencilerini kapsayan protokolle, öğrencilerin eğitim süreçlerinde doğrudan sahada yer alarak mesleki deneyim kazanmaları ve sektöre donanımlı bireyler olarak kazandırılmaları hedefleniyor.

Kaynak: İHA
Uludağ ÜniversitesiAsil ÇelikOrhangaziYeniköyEkonomiEğitimBursaSon Dakika

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