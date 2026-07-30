BUÜ, TÜBİTAK 1001 Projesinde Zirvede - Son Dakika
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BUÜ, TÜBİTAK 1001 Projesinde Zirvede

BUÜ, TÜBİTAK 1001 Projesinde Zirvede
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Bursa Uludağ Üniversitesi, 9 proje ile TÜBİTAK 1001 programında kabul edilen lider üniversite oldu.

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülen "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı"nın 2026 yılı 1. dönem değerlendirme sonuçları açıklandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), kabul edilen proje sayısıyla Türkiye'deki yükseköğretim kurumları arasında zirvedeki yerini korudu. Türkiye genelinde toplam 528 projenin fonlanacağı bu dönemde, BUÜ akademisyenleri tarafından hazırlanan 9 nitelikli proje destek almaya hak kazandı.

Farklı disiplinlerden 9 bilim insanı öncülük ediyor

BUÜ'nün bilimsel araştırma ve proje geliştirme alanındaki istikrarlı performansını gözler önüne seren projelerin yürütücülüğünü 4 farklı fakülte ve 1 meslek yüksekokulu akademisyeni üstlendi. Fen-Edebiyat Fakültesinden Prof. Dr. Ferda Arı ve Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Ziraat Fakültesinden Prof. Dr. Abdulbaki Bilgiç, Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Fahir Özkalemkaş ve Araştırma Görevlisi Dr. Ceren Oy, Mühendislik Fakültesi'nden Prof. Dr. Murat Kankal, Doç. Dr. Metin Bilgin ve Dr. Öğretim Üyesi Hakkı Özer ile İnegöl Meslek Yüksekokulundan Doç. Dr. Seçil Aksoy çalışmalarda proje yürütücüsü olarak yer aldı.

"Araştırma Üniversitesi vizyonumuzun karşılığını alıyoruz"

Elde edilen başarıya ilişkin bir değerlendirmede bulunan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, BUÜ'nün bilimsel alandaki yükselişinden gurur duyduklarını belirtti. Rektör Yılmaz; "Üniversite olarak temel önceliklerimizden biri olan Araştırma Üniversitesi vizyonumuzu, her dönem daha da yukarıya taşımak için kararlılıkla çalışıyoruz. TÜBİTAK ARDEB 1001 programı kapsamında 9 projemizin birden destek almaya hak kazanması, akademisyenlerimizin dünya standartlarında proje üretme potansiyelini ve bilimsel üretkenliğimizi açıkça ortaya koymaktadır. Farklı disiplinlerden gelen bu başarılar, hem şehrimizin hem de ülkemizin bilimsel gelişimine çok ciddi katkılar sunacaktır. Projeleri kabul edilen tüm akademisyenlerimizi yürekten tebrik ediyor, yürütecekleri çalışmalarda başarılar diliyorum. Yönetim olarak bilim üreten tüm hocalarımızın arkasında durmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Tübitak, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim BUÜ, TÜBİTAK 1001 Projesinde Zirvede - Son Dakika

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