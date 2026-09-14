Çameli\'de ilk ders zili çaldı, minik öğrencilere hediye sürprizi yapıldı

Denizli'nin Çameli ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili, Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen törenle çaldı. İlçe protokolünün katıldığı törende, okula ilk kez başlayan 1. sınıf öğrencilerine üst sınıf öğrencileri tarafından hoş geldiniz hediyeleri verildi.

Denizli'nin Çameli ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı, Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen törenle başladı. İlçe protokolü, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin katıldığı programda yeni eğitim yılının heyecanı ve coşkusu yaşandı. Törene; Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Uzun, ilçe protokolü, veliler ve öğrenciler katıldı. Protokol üyeleri, uzun bir yaz tatilinin ardından okullarına kavuşan öğrencilerin sevincine ortak oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, açılış konuşmaları ve öğrencilerin seslendirdiği şiirlerle devam etti. Öğrencilerin hazırladığı gösteriler, törene renkli ve anlamlı anlar kattı.

Minik öğrencilere hoş geldiniz sürprizi

Törenin en özel anlarından biri ise eğitim hayatına ilk kez adım atan 1. sınıf öğrencileri için hazırlanan sürpriz oldu. Üst sınıf öğrencileri, okula yeni başlayan minik kardeşlerine hoş geldiniz hediyeleri takdim etti. Hediyelerini alan öğrencilerin yaşadığı mutluluk ve heyecan, törene katılanlara da duygu dolu anlar yaşattı.

Şiirlerin okunması ve hediye takdiminin ardından tören sona ererken, yeni eğitim öğretim yılının sembolik başlangıcı da gerçekleştirildi. Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik, Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Uzun, ilk ders zilini birlikte çalarak 2026-2027 eğitim öğretim yılını resmen başlattı.