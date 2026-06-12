Çameli heyeti, Kardeş Şehir protokolü kapsamında Azerbaycan\'da temaslarda bulundu

Çameli Kaymakamlığı, Çameli Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Çameli Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan heyet, Azerbaycan'ın Bilsuvar ilçesinde eğitim ve kültür alanındaki iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

Çameli Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan heyet, kardeş şehir protokolü kapsamında Azerbaycan'ın Bilsuvar ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.

Çameli Kaymakamlığı, Çameli Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen program kapsamında Bilsuvar'a giden heyet, Bilsuvar İlçe İcra Hakimiyeti Başkanı Faiq Qürbtov tarafından kabul edildi. Gerçekleştirilen görüşmelerde iki kardeş şehir arasındaki eğitim ve kültürel bağların güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Taraflar arasında ortak projeler, öğrenci değişimleri ve kültürel iş birliği imkanları değerlendirildi. Ziyaret programı kapsamında Çameli heyeti, Azerbaycan'ın Ulu Önderi Heydar Aliyev'in anıtını ziyaret etti. Heyet üyeleri anıt önünde saygı duruşunda bulunarak Azerbaycan halkının milli liderine duydukları saygıyı ifade etti. Program boyunca öğretmen ve öğrenciler, Azerbaycan'ın tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Bilsuvar'daki görüşmeye İlçe İcra Hakimiyeti Başkanı Faiq Qürbtov, Mübariz İbrahimov Eğitim Kompleksi Müdürü Aqşin Bağırov, Çameli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kürşat Yellice, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'ı temsilen İsmail Durmaz, Çameli Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Hoş ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmelerin ardından taraflar arasında karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu. - DENİZLİ