Çekmeköy'de bir öğretmenin öldürüldüğü saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi - Son Dakika
Çekmeköy'de bir öğretmenin öldürüldüğü saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi

03.03.2026 11:45
İstanbul Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrenci, biyoloji öğretmenini bıçakla öldürdü. İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, olayın 'toplumda infial oluşturabilecek nitelikte' olduğu gerekçesiyle yayın yasağı kararı verdi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın toplumda infial oluşturabilecek nitelikte olduğunu belirterek, suç işlenmesinin önlenmesi ve kamu düzeninin korunması amacıyla yayın yasağına karar verdi.

Çekmeköy'de bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci Furkan Samet B., biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, "toplumda infial oluşturabilecek nitelikte" olduğu gerekçesiyle yayın yasağı kararı verdi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, eylemin toplumda infial oluşturabilecek nitelikte olması nedeniyle kamu düzeni ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla, olay hakkında yayın yasağı konulmasına karar verdi.

