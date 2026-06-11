Cizre'de Girişimci Kütüphanesi Programı - Son Dakika
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Cizre'de Girişimci Kütüphanesi Programı

Cizre\'de Girişimci Kütüphanesi Programı
11.06.2026 11:59
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Cizre'de gençlere girişimcilik, e-ticaret ve teknoloji hakkında eğitim verildi.

Şırnak Cizre'de düzenlenen "Girişimci Kütüphanesi" programında gençler girişimcilik, e-ticaret ve teknoloji alanlarında bilgilendirildi.

Cizre 100. Yıl İlçe Halk Kütüphanesinde, Girişimci ve Yöneticiler Derneği (GYD) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde "Girişimci Kütüphanesi - Cizre" programı düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleşen programda, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve gençlerin desteklenmesi konularında bilgiler verildi. İlçe Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Cizre'nin ticaret potansiyeline dikkat çekti.

Program, sertifika takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Programa Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürü Celal Baz, iş adamları ve vatandaşlar katıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Cizre'de Girişimci Kütüphanesi Programı - Son Dakika

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