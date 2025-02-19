Çocuklara Sağlıklı Beslenmenin Eğlenceli Yolu Minik Diyetisyenler Serisinin 5. Kitabı Çıktı! - Son Dakika
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Eğitim

Çocuklara Sağlıklı Beslenmenin Eğlenceli Yolu Minik Diyetisyenler Serisinin 5. Kitabı Çıktı!

Çocuklara Sağlıklı Beslenmenin Eğlenceli Yolu Minik Diyetisyenler Serisinin 5. Kitabı Çıktı!

Diyetisyen Güneş Aksüs'ün çocuklara sağlıklı beslenmeyi hikâyeler ve oyunlarla anlattığı Minik Diyetisyenler Serisi, 5. kitabıyla okurlarla buluştu. Çocukların hem eğlenerek hem de öğrenerek sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmalarına destek olmayı amaçlıyor.

19.02.2025 14:38
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20 yılı aşkın süredir binlerce kişiye bireysel danışmanlık veren ve kitapları bulunan Diyetisyen Güneş Aksüs, yazdığı çocuk kitaplarıyla sağlıklı beslenmenin en eğlenceli hâlini sunuyor.

Turkuvaz Çocuk Yayınları'ndan çıkan serinin yeni kitabının lansmanı, Murat Aygen & Nihan Aslı Aygen, Yalvaç Ural & Filiz Ural, Dilara Koçak, Esra İnceefe, Selda Hasret Arslan, Aydan Üstkanat, Sümeyra Teymur, Zeynep Mansur, Yeşim Mutlu ve daha birçok ünlü ismin yer aldığı seçkin davetliler eşliğinde, 5 Şubat 2025 Çarşamba günü İstanbul'un tarihi Haliç kıyılarında yer alan Rixos Tersane Istanbul otelinin restoranı Velena Food Market'te gerçekleşti.

Rixos Tersane Istanbul'un misafirlerini zengin bir gastronomi yolculuğuna davet ettiği restoranı Velena Food Market'te, Şef Efe Çetin'in fark yaratan yemeklerinden oluşan leziz menüsüyle ağırlanan davetliler, hem Güneş Aksüs'ü dinleme hem de panoramik Haliç manzarasının tadını çıkarma fırsatı buldu.

Domates-mozzarella salatası başlangıcının ardından fırınlanmış dana antrikot ile devam eden menü, şefin özel tatlısı karamelize armut ile sonlandı.

2000 yılından bu yana 40'tan fazla otele sahip olan Rixos Grubu'nun, Eylül 2024'te hizmete açtığı Rixos Tersane Istanbul, benzersiz konuk deneyimi ve kusursuz hizmeti bir araya getirerek yaşam tarzını yeniden tanımlamayı ve kentin çekim noktası olmayı hedefliyor.

Diyetisyen Güneş Aksüs'ün Mesajı

"Çocuklar, sağlıklı beslenmeyi yalnızca kurallarla ve derslerde değil, bir hikâyenin kahramanı olarak ya da oyunun içinde öğrenebilir. Bu konuyu oyun hâline getirebilmek, kalıcı öğrenmeyi sağlıyor. Minik Diyetisyenler Serisi ile hedefimiz, çocuklara işin uzmanından beslenmeyi en eğlenceli hâliyle öğretmek. Çocuklara sağlıklı beslenme konusunda farkındalık kazandırmak çok önemli ve onların birbirlerini de etkilemelerini istiyorum."

Güneş Aksüs, Eğitim, Çocuk, Rixos, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Çocuklara Sağlıklı Beslenmenin Eğlenceli Yolu Minik Diyetisyenler Serisinin 5. Kitabı Çıktı! - Son Dakika

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