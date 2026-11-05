CWTS Leiden 2026'da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi dünyada 1220'nci sıraya yükseldi - Son Dakika
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CWTS Leiden 2026'da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi dünyada 1220'nci sıraya yükseldi

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CWTS Leiden 2026\'da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi dünyada 1220\'nci sıraya yükseldi
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, CWTS Leiden Ranking 2026 sonuçlarında dünyada 1220'nci, Avrupa'da 380'inci sıraya yükseldi. Üniversite, Türkiye'den katılan kurum sayısı 45'ten 50'ye çıkmasına rağmen Türkiye genelinde 28'inci sırasını korudu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) son yıllarda artış gösteren eğitim kalitesinin karşılığını aldı. SCÜ dünya sıralamasında ki üniversiteler arasında 2024-2026 yıllarında yaklaşık 100 üniversiteyi geçti.

Dünya genelindeki üniversitelerin bilimsel yayın performanslarını ve akademik etki gücünü ölçen uluslararası saygın derecelendirme kuruluşu CWTS Leiden Ranking'in 2026 yılı sonuçları açıklandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, açıklanan raporda hem dünya hem de Avrupa sıralamalarında istikrarlı tırmanışını sürdürürken, Türkiye genelinde ise üniversite sayısının artmasına rağmen konumunu korudu.

Dünya ve Avrupa sıralamalarında istikrarlı yükseliş

Hollanda'nın Leiden Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi (CWTS) tarafından yayımlanan 2026 sıralama raporunda SCÜ, küresel ölçekteki görünürlüğünü ve bilimsel yayın kalitesini artırmaya devam etti.

Dünya sıralamasında 2024 yılında bin 504 üniversite arasında bin 304'üncü sırada yer alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2025 yılında bin 594 üniversite içinde bin 257'nci sıraya, 2026 yılında ise bin 618 üniversite arasında bin 220'nci sıraya yükseldi. Avrupa Sıralamasında ise 2024 yılında 491 üniversite arasında 424'üncü, 2025 yılında 507 üniversite arasında 397'nci, 2026 sonuçlarında da 512 üniversite arasında 380'inci sıraya çıktı.

Artan Rekabete Rağmen Türkiye'deki Konum Korundu

CWTS Leiden Ranking 2026 değerlendirmesine Türkiye'den katılan üniversite sayısı geçen yıla göre 45'ten 50'ye yükseldi. SCÜ, ulusal ölçekte değerlendirmeye alınan kurum sayısındaki artışa ve rekabetin yoğunlaşmasına rağmen Türkiye genelinde 28'inci sıradaki yerini koruyarak sürdürülebilir akademik başarısını teyit etti.

Kaynak: İHA
Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiTürkiyeGüncelEğitimSon Dakika

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