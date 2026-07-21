Dartar, YKS'de Sayısalda Türkiye Birincisi Oldu - Son Dakika
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Dartar, YKS'de Sayısalda Türkiye Birincisi Oldu

Dartar, YKS\'de Sayısalda Türkiye Birincisi Oldu
21.07.2026 18:09
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Şerif Efe Dartar, YKS'de hem TYT hem de AYT'de sayısalda Türkiye birincisi oldu. Eğitim ve iş hayatını bir arada sürdürüyor.

İSTANBUL'da yaşayan Şerif Efe Dartar, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) sayısalda Türkiye birincisi oldu. Dartar, "Özellikle son birkaç senede yapılan bütün kurumsal denemeleri çözmüşümdür. Kenarda köşede kalmış yayınlar hariç çözmediğim bir deneme kalmadı diyebilirim. En büyük etken disiplinli olmak ve çok çalışmak. Bence nasıl çalışacağımızı düşünmekten ziyade artık çalışmaya başlamamız gerekiyor. Çalışmaya başladıktan sonra yeteri kadar çalışırsanız nasıl çalışmanız gerektiğini de öğreniyorsunuz. Muhtemelen endüstri mühendisliği düşünüyorum" dedi.

İstanbul'da yaşayan Şerif Efe Dartar, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda, Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Testi'nde sayısalda Türkiye birincisi oldu. Kabataş Erkek Lisesi mezunu olan Dartar, sınavın ardından çalışmaya başladığı Medical Park ve Liv Hospital markalarını bünyesinde barındıran MLP CARE'de MT (Management Trainee) Programı kapsamında yönetici adayı olarak görev yaparken sonuçların açıklanmasıyla Türkiye birincisi olduğunu öğrendi. TYT ve AYT sayısal puan türünde Türkiye birincisi olan Şerif Efe Dartar, eğitim hayatını iş yaşamıyla birlikte sürdürerek başarıya imza attı. Çalıştığı iş yerinde sınav sonucunu öğrenen Dartar'ın başarısı, çalışma arkadaşları tarafından da sevinçle karşılandı. Hem eğitim hem de iş hayatını bir arada yürüten Dartar, gösterdiği disiplinli çalışma ve azmiyle dikkat çekerken, elde ettiği Türkiye birinciliğiyle takdir topladı. Dartar'ın üniversite tercihini önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor.

'EN BÜYÜK ETKEN DİSİPLİNLİ OLMAK VE ÇOK ÇALIŞMAKTI'

Şerif Efe Dartar, "Kabataş Erkek Lisesi'nden geçen ay mezun oldum. YKS 2026'ya girdim. Açıklanan sonuçlara göre TYT Türkçe'de bir yanlışım var, onun dışında yanlışım yok. TYT puanında birinciyim, AYT'de de sayısal puan türünde birinciyim. Liseye başladığımdan beri, hazırlık sınıfından bu yana hep çok çalıştım. AYT konularını da 11'inci sınıfın ortasında bitirmiştim. 12'nci sınıfta da daha çok pekiştirme ve deneme çözmekle vaktim geçti. Özellikle son birkaç senede yapılan bütün kurumsal denemeleri çözmüşümdür. Kenarda köşede kalmış yayınlar hariç çözmediğim bir deneme kalmadı diyebilirim. 'Şu kadar saat çalıştım, şu kadar soru çözdüm' gibi sayısal bir şey vermek çok istemiyorum. Ben 400'e yakın genel deneme çözmüşümdür. En büyük etken disiplinli olmak ve çok çalışmak. Başka hiçbir etken olduğunu düşünmüyorum. Bir de tabii bulunduğum okul, öğretmenlerim, idarecilerim, arkadaşlarım. Hepsinin de ciddi bir katkısı var. Ailemde ellerinden geleni yaptılar, gerek maddi gerek manevi anlamda" dedi.

'NASIL ÇALIŞACAĞIMIZI DÜŞÜNMEKTEN ZİYADE ARTIK ÇALIŞMAYA BAŞLAMAMIZ GEREKİYOR'

Dartar, "Sınav sonucu sabah 05.50'de erken saatte açıklandı. Evden çıkacaktım işe gitmek için. Anneme, babama söyledim; onlar da çok mutlu oldular. Bence nasıl çalışacağımızı düşünmekten ziyade artık çalışmaya başlamamız gerekiyor. Çalışmaya başladıktan sonra yeteri kadar çalışırsanız nasıl çalışmanız gerektiğini de öğreniyorsunuz. Muhtemelen endüstri mühendisliği düşünüyorum. Bence sınava girmeden önce kimse 'birinci olacağım' diye bir hedef koymamalı. Bu biraz daha aslında sınav günü karşınıza çıkacaklarla, sınav günkü psikolojinizle ve biraz aslında nasiple, şansla ilgili bir şey. Sınavdan önce sorsaydınız 'İlk 300, ilk 200 yaparım' diyebilirdim belki. Sınavdan sonra çıktığımda yine aynısını diyordum, 'İlk 300, ilk 200' diyordum. Sonra kitapçığı kontrol ettiğimde, 'İlk 50, ilk 100 olur' dedim ama birinci olurum demedim. Belli olamaz hiçbir şey. İlk 100 bir hedefti ama birinci olmak bir hedef değildi" diye konuştu.

'HEPİMİZ GURUR DUYUYORUZ'

MLP Care Yöneticisi Fatih Muharrem Usta, "Efe'yle bizi lise matematik öğretmenim tanıştırdı. İkimizi bir araya getirdi. Yıllar önce çok kaliteli bir öğrencisi olduğundan bahsetmişti. Etik değerleri olan, oldukça analitik, çalışma isteği olan, ülkede iyi yerlere gelmek istediğini söyleyen bir öğrencisi olduğundan bahsetmişti. Efe'yle tanıştığımızda henüz gençti ama buna rağmen içinde yanan ateşin farkındaydık. Çalışkan olduğunu da biliyorduk. Bu sabah sonuçları geldi, Türkiye birincisi oldu. Onunla hepimiz gurur duyuyoruz. Arkasında durmaya da hazırız" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Eğitim Dartar, YKS'de Sayısalda Türkiye Birincisi Oldu - Son Dakika

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