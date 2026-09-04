Denizli Baklan'da eğitim yatırımları görüşüldü, kız öğrenci yurdu yerinde incelendi
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan ve beraberindeki heyet, Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever'i ziyaret etti. Görüşmede ilçedeki eğitim çalışmaları ve projeler ele alınırken, Baklan Tarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Yurdu ile modern sera da yerinde incelendi.
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan ve beraberindeki ekip, Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever'i ziyaret etti. Ziyarette ilçedeki eğitim yatırımları ve öğrencilerin geleceğine yönelik projeler değerlendirildi.
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan ve beraberindeki heyet, Baklan Belediyesi'ni ziyaret etti. Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever ile gerçekleştirilen görüşmede ilçedeki eğitim çalışmaları ve planlanan projeler ele alındı. Ziyaret kapsamında Baklan Tarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Yurdu da yerinde incelendi.
Geleceğin tarım teknolojileri değerlendirildi
Heyet, okul bünyesinde kurulan modern serayı da ziyaret ederek burada gerçekleştirilen uygulamalı eğitimler hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin tarım teknolojileriyle buluşturulmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.
Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, eğitime yönelik yatırımların ve gençlerin geleceğine katkı sağlayacak projelerin önemine dikkat çekerek, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan ve ekibine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.
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