Denizli Baklan\'da emniyet, lisede öğrenci ve velilere güvenlik semineri verdi

Denizli'nin Baklan ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliği tarafından öğrenci, veli ve kamu personeline yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

Baklan İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından Baklan Tarım Lisesi'nde gerçekleştirilen seminerde, trafik güvenliğinden siber güvenliğe, aile güvenliğinden bağımlılıkla mücadeleye kadar birçok konuda eğitim verildi.

Seminer kapsamında katılımcılara güvenli motosiklet sürüşü ve genel trafik kuralları, güvenli ev ve bilinçli aile, siber güvenlik ile bağımlılıkla mücadele konularında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitimlerde, trafik kurallarına uyulmasının önemi, dijital ortamda karşılaşılabilecek risklere karşı alınması gereken önlemler ve bağımlılıkla mücadelenin önemi ele alındı.

Baklan İlçe Emniyet Amirliği tarafından gerçekleştirilen seminerle, öğrencilerin, velilerin ve kamu personelinin farklı alanlarda bilinçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amaçlandı.