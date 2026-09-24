Denizli Beyağaç\'ta öğrenciler Gazze\'deki çocukların haklarına uçurtmayla dikkat çekti

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde öğrenciler tarafından düzenlenen "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliğinde, Gazze'deki çocukların yaşadığı sorunlara dikkat çekildi.

Atatürk İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı etkinliğe Beyağaç Kaymakamı Servet Haydari ile Belediye Başkanı Sezayi Pütün katıldı. Öğrenciler, hazırladıkları uçurtma ve resimlerle Gazze'de yaşayan yaşıtlarının yaşam, eğitim, güvenlik ve oyun haklarına ilişkin mesajlar verdi. Etkinlikte öğrenciler, uçurtmalarını gökyüzüne bırakarak savaş ve çatışmalardan uzak bir çocukluk temennisini dile getirdi.

Etkinliğin hazırlanmasında emeği bulunan öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Başkan Sezayi Pütün, "Atatürk İlk-Ortaokulu öğrencilerimizin 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliğine katıldık.

Çocuklarımız, hazırladıkları uçurtma ve resimlerle Gazze'deki yaşıtlarının yaşam, eğitim, güvenlik ve oyun hakkına dikkat çekti. Dileğimiz, dünyanın neresinde olursa olsun her çocuğun korkmadan oynayabildiği, umutla büyüyebildiği bir gelecek. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.