DENİZLİ (İHA) – Denizli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen törende meslek yemini eden aday öğretmenler mesleğe bağlılıklarını ifade etti.

Millet Mekteplerinin açılışı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verilişinin yıl dönümü olan 24 Kasım Öğretmenler Günü, Denizli'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Öğretmenler Günü kutlamaları, İl Milli Eğitim Müdürümüz Emre Çalışkan ve protokol üyelerinin Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Kutlama programı, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İl Milli Eğitim Müdürümüz Emre Çalışkan, il protokolü, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, İl Milli Eğitim Müdürümüz Emre Çalışkan günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı okundu. Program kapsamında adaylıkları kaldırılan öğretmenler, Öğretmenlik Yemini ederek mesleğe bağlılıklarını ifade etti. Uzun yıllar ülkemiz eğitimine hizmet ederek emekliye ayrılan öğretmenlere ise Hizmet Şeref Belgeleri, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Kutlama programı, Merkezefendi Nalan Kaynak Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "Öğretmen Olmak" adlı gösterinin sahnelenmesiyle sona erdi. Eğitim camiasının bir araya geldiği programda, öğretmenlerin emek ve fedakarlıkları bir kez daha takdirle anılarak, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün gururu birlikte yaşandı.