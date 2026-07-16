Denizli Büyükşehir personeli, bağımlılık ve siber suçlarla mücadele eğitimi aldı - Son Dakika
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Denizli Büyükşehir personeli, bağımlılık ve siber suçlarla mücadele eğitimi aldı

Denizli Büyükşehir personeli, bağımlılık ve siber suçlarla mücadele eğitimi aldı
16.07.2026 14:15  Güncelleme: 14:17
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Denizli Büyükşehir Belediyesi personeli, İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen seminerde uyuşturucu bağımlılığı, siber suçlar ve güvenli internet kullanımı konularında bilgilendirildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personeli, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve SİBERAY şube uzmanlarının katılımıyla düzenlenen seminerde; uyuşturucu bağımlılığı, siber suçlar, güvenli internet kullanımı ve dolandırıcılık yöntemleri hakkında detaylı şekilde bilgilendirildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, personeline yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, personelin hem sosyal hayatta hem de görev süreçlerinde daha bilinçli olması amacıyla önemli bir eğitim seminerine imza attı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle Engelsiz Yaşam Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa daire başkanlığı personeli katılım gösterdi. Seminerde, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele (SİBERAY) Şube Müdürlüğü uzman personeli sunum yaptı. İnteraktif bir şekilde ilerleyen eğitimde, toplumsal sağlığı ve güvenliği tehdit eden unsurlara karşı alınabilecek önlemler konuşuldu.

Bağımlılıkla mücadelede erken teşhisin önemi

Narkotik Şube personeli tarafından gerçekleştirilen sunumda, uyuşturucu madde bağımlılığıyla mücadelenin toplumsal boyutu ele alındı. Özellikle ailelerin ve kamu çalışanlarının bu süreçteki rolüne değinilirken, bağımlılık döngüsünün nasıl fark edileceği ve uyuşturucu ile mücadele uygulamaları (UYUMA) gibi dijital ihbar mekanizmalarının nasıl kullanılacağı personele aktarıldı.

Dijital tehditlere karşı SİBERAY kalkanı

SİBERAY uzmanları ise dijitalleşen dünyada her geçen gün yöntemi değişen siber suçlar ve dolandırıcılık yöntemleri hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Katılımcılara; güvenli internet kullanımı, sosyal medya hesaplarının güvenliği, kişisel verilerin korunması, yasa dışı bahis sitelerinin oluşturduğu tehlikeler ve oltalama (phishing) gibi güncel dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyanık olmanın yolları anlatıldı. Seminer, personelin merak ettiği soruların uzman polis ekipleri tarafından yanıtlanmasıyla son buldu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Denizli Büyükşehir personeli, bağımlılık ve siber suçlarla mücadele eğitimi aldı - Son Dakika

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