Denizli\'de \'Vakti Kuşanmak\' projesi büyük ilgi gördü

Denizli'de ilk kez düzenlenen "Vakti Kuşanmak" etkinliği kapsamında 25 okulun öğrencileri, "namaz" teması etrafında hazırladıkları tiyatrodan hat sanatına, şiirden maket çalışmalarına kadar birçok özgün eseri ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Dijital dünyanın gençlerin günlük yaşamını kuşattığı bir dönemde zamanı bilinçli kullanma farkındalığı oluşturmayı amaçlayan "Vakti Kuşanmak" Projesi, Denizli'de anlamlı bir organizasyonla hayat buldu. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Merkezefendi ilçesinde ilk kez gerçekleştirilen "Vakti Kuşanmak Etkinliği ve Özgün Örnekler Sergisi", öğrencilerin ortaya koyduğu dikkat çekici çalışmalarla yoğun ilgi gördü.

İlkokuldan liseye kadar farklı eğitim kademelerinden 25 okulun katıldığı etkinlikte öğrenciler yaklaşık iki ay boyunca hazırladıkları eserleri sergileme fırsatı buldu. Bu yıl projenin ana teması olarak belirlenen "namaz", öğrencilerin hazırladığı etkinliklerde hem manevi hem sosyal yönleriyle işlendi. Şükrü Fatma Zeybekçi Camii bahçesinde yer alan çalışmalarda öğrencilerin zaman disiplini, ibadet bilinci ve sorumluluk anlayışını sanat ve sosyal faaliyetlerle harmanladığı görüldü. Namaz temalı tiyatro ve skeç gösterileri izleyenlerden tam not alırken, şiir dinletileri ve hat sanatı çalışmaları da büyük beğeni topladı. Ayrıca öğrencilerin hazırladığı maketler, resim çalışmaları ve camilerde gerçekleştirilen namaz buluşmalarını anlatan sunumlar ziyaretçilerin dikkatini çekti.

Projenin açılışına ve etkinliklere Merkezefendi kaymakamı Abdullah Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Yıldız, Merkezefendi İlçe Müftüsü Osman Güneş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Başgün, Eğitim Bir Sen Denizli Şube Başkanı Feyzullah Öselmiş, okul müdürleri, öğrenciler ve davetliler katıldı. Proje kapsamında öğrencilerin yalnızca akademik başarıya değil; aynı zamanda manevi gelişim, sosyal sorumluluk ve planlı yaşam alışkanlığına yönlendirilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda okullarda kitap okuma saatleri, değerler eğitimi faaliyetleri, kültürel geziler ve günlük planlama etkinlikleri düzenleniyor. Özellikle teknoloji bağımlılığı ve zaman israfı gibi günümüz gençliğini etkileyen sorunlara karşı bilinç oluşturulması amaçlanıyor. "Vakti Kuşanmak" projesiyle İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan "vakit" anlayışının genç nesillere aktarılması hedeflenirken, zamanın bir emanet olduğu düşüncesi çeşitli etkinliklerle öğrencilere anlatılıyor. Eğitimciler, gençlerin hayatlarını faydalı çalışmalarla değerlendirmelerinin önemine dikkat çekerek projenin uzun vadede önemli kazanımlar sağlayacağını ifade ediyor.

Merkezefendi'de gerçekleştirilen organizasyona Fatıh Ilkokulu, Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu, Merkez Efendi İlkokulu, Zaferiye Abalıoğlu İlkokulu, 1200 Evler İlkokulu, Ahmet Samı Uslu Ortaokulu, Ali Baysal Ortaokulu, Bereketli İmam Hatip Ortaokulu, Servergazi İmam Hatip Ortaokulu, Sıdıka Çalışkan Ortaokulu, Mükerrem- Mehmet Eke Ortaokulu, Şemikler Ortaokulu, Ahmet Yesevı Anadolu İmam Hatip Lisesi, Barbaros Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Cedıde Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi, Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi, Erbakır Fen Lisesi, Gültepe Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hatipzade Veli Başer Anadolu İmam Hatip Lisesi, Lütfi Ege Anadolu Lisesi, Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi, Naıle Mehmet Ali Uyanık Anadolu Lisesi, Nevzat Karalp Anadolu Lisesi ve Servergazi Anadolu İmam Hatip Lisesi olmak üzere 25 okul katıldı. Denizli'de ilk kez düzenlenen "Vakti Kuşanmak" etkinliği, öğrencilerin hem manevi hem sosyal gelişimine katkı sağlayan örnek bir çalışma olarak değerlendirilirken, organizasyonun önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımla devam ettirilmesi planlanıyor. - DENİZLİ