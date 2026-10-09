Denizli İl Müftülüğü camilerde engelli erişimi ve temizlik için düzenleme istedi - Son Dakika
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Denizli İl Müftülüğü camilerde engelli erişimi ve temizlik için düzenleme istedi

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Denizli İl Müftülüğü camilerde engelli erişimi ve temizlik için düzenleme istedi
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Denizli İl Müftülüğü koordinesindeki ilçe müftüleri toplantısında camilerin temizliği ve engelli erişimi için gerekli düzenlemelerin yapılması istendi. İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, engellilerin ibadet mekanlarına erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı.

Denizli İl Müftülüğü koordinesinde düzenlenen Ekim ayı İlçe Müftüleri Toplantısı, Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda ilçe müftülüklerinin çalışmaları değerlendirilirken, camilerin temizliği, düzeni ve engelli vatandaşların ibadet mekanlarına erişimi konusunda yapılması gerekenler ele alındı.

Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun başkanlığındaki toplantıda, vatandaşlara sunulan din hizmetlerinin daha etkin ve kaliteli hale getirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Gündemin önemli başlıklarından birini camilerin erişilebilirliği oluşturdu. Engelli vatandaşların ibadet mekanlarına güvenli ve rahat şekilde ulaşabilmeleri için gerekli fiziki düzenlemelerin yapılması gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda yürütülecek çalışmaların ilçe müftülüklerince titizlikle takip edilmesi istendi.

Toplantıda vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda camilerin tuvalet ve müştemilatlarının namaz vakitlerinde açık tutulması konusu da değerlendirildi. Ortak kullanım alanlarının düzenli şekilde temizlenmesi ve hijyen şartlarının korunması gerektiği belirtilirken, cemaatin ibadet ettiği bölümlerin de özellikle namaz vakitlerinde ferah, aydınlık, temiz ve düzenli tutulması için gerekli tedbirlerin alınması istendi. Vaaz ve irşat faaliyetleri, camilerde yürütülen din hizmetleri ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler ele alındı.

"Erişimi kolaylaştırmalıyız"

Toplantıda konuşan Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, vatandaşlara sunulan din hizmetlerinin niteliğinin artırılmasının önemine dikkat çekti. Pamuklu, camilerin temizlik ve düzeninin korunmasının yanı sıra özellikle engelli bireylerin ibadet mekanlarına erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı.

Toplantıya İl Müftü Yardımcıları Dr. Mustafa Solhan ve Bayram Yılmaz, ilçe müftüleri, şube müdürleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişi İbrahim Yılmaz katıldı.

Kaynak: İHA
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