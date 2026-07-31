Deprem Sonrası Eğitimde Başarılar - Son Dakika
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Deprem Sonrası Eğitimde Başarılar

Deprem Sonrası Eğitimde Başarılar
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Hatay'da YKS'de ilk bine giren 25 öğrenci ve tam puan alan 8 öğrenci Vali Masatlı ile bir araya geldi.

Hatay'da depremin ardından başlayan ihya süreciyle birlikte YKS'de ilk bine giren 25 öğrenci ve YKS'de tam puan alan 8 öğrenci Vali Mustafa Masatlı ile bir araya geldi. YKS'de derece elde ederek ilk bine giren Tunahan Sezge'nin depremden etkilenerek uzuv kaybı yaşayan insanlara çözüm üretmeyi hedefleyerek moleküler biyoloji ve genetik bölümünü tercih edeceğini söylemesi dikkat çekti.

Asrın felaketinde büyük yıkım yaşanan Hatay'da eğitim yuvaları da yerle bir olmuştu. Kentte başlayan ihya ve inşa süreciyle birlikte 241 okul inşa edildi. Depremin izlerini silmek ve öğrencileri eğitimle yaşama tutundurmak isteyen Vali Mustafa Masatlı ve ilgili kurum müdürlerinin iş birliğinde kentteki eğitim kalitesi arttırıldı.

Hatay'da 2026 yılında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk bin içerisinde 25 öğrenci yer alırken, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 8 öğrenci tam puan almayı başardı.

Vali Masatlı, başarı elde eden öğrencilerle valilikte yer alan toplantı salonunda bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden ve eğitimlerine önem vurgulayan Vali Masatlı, başarılı öğrencilere plaket takdim etti. YKS'nin yabancı dil sınavında 547. olan ve sayısal bölümünde 14 binde yer alan Tunahan Sezge, asrın felaketinden etkilenerek moleküler biyoloji ve genetik bölümünü tercih edeceğini ifade edip, yapay organ konusunda yapacağı çalışmalarla uzuv kaybı yaşayan insanlara çözüm üretmeyi hedeflediğini söyledi.

"Ben gençlerimizi Hatay'a benzetiyorum, Hatay da yıkıldı ve yıkıldığı yerden ayağa kalktı ve yürümeye, koşmaya devam ediyor"

Asrın felaketinin izlerini silerek girdikleri sınavlarda başarı elde eden öğrencileri tebrik eden Vali Masatlı, "Bugün bizim için anlamlı ve gururlu bir gün. LGS sınavından 500 tam puan alan 8 öğrencimiz ile YKS sınavında Türkiye'de ilk bine giren 25 öğrencimizi valiliğimizde ağırladık. Onların bu başarısını biz Hatay'a benzetiyoruz. Çünkü 6 Şubat asırların felaketiyle beraber maalesef şehrimiz çok derin yaralar aldı. Okullarımız yıkıldı ve ailelerimiz dağıldı. Eğitimimizde aksamalar oldu ama çok şükür geldiğimiz noktada özellikle son üç senedir gençlerimiz bizim bu kadar çabamızı bir manada ödüllendirmiş oldular. Ben gençlerimizi Hatay'a benzetiyorum, Hatay da yıkıldı ve yıkıldığı yerden ayağa kalktı ve yürümeye koşmaya devam ediyor. Gençlerimiz de o yıkıntılar arasından çıktı ve bizleri gururlandırdılar. Tabii bu süreçte biz hep eğitimin o iyileştirici gücüne her zaman canı gönülden inandık. Onun için bizim için o dönemde eğitim öğretim hizmetlerini başlatmamız çok anlamlıydı. O bakımdan bizler ilk önce şehrimizde eğitim öğretim hizmetlerinin her yanı ve yönüyle yeniden başlaması için çok çaba sarf ettik. Şükür geldiğimiz noktada almış olduğumuz başarılı sonuçlar da aslında ne kadar bu işi doğru olarak planladığımızı da gösteriyor" dedi.

"Biz bugün 241 okulumuzun inşaatını tamamlamanın gururunu yaşıyoruz"

Depremin ardından Hatay'da 241 eğitim yuvasının inşa edildiğini ifade eden Vali Masatlı, 145 okulun güçlendirildiği ve 944 okulda onarım gerçekleştirildiğini belirterek, "Bizler ilk önce şehrimizde eğitim öğretim hizmetlerinin her yanı ve yönüyle yeniden başlaması için çok çaba sarf ettik. Şükür ki geldiğimiz noktada almış olduğumuz başarılı sonuçlar da aslında ne kadar bu işi doğru olarak planladığımızda gösteriyor. Tabii bu süreçte bizim çok sayıda okulumuz yıkıldı ve ağır hasar alan okullarımız oldu. Biz bugün 241 okulumuzun inşaatını tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Diğer taraftan 145 okulumuzu güçlendirme yaptık ve 944 okulumuzu da büyük onarımdan geçirdik. Özellikle üstün zekalı çocuklarımızın eğitim görmesi bakımından 4 bilim sanat merkezimizi hizmete açtık ve diğer taraftan bu çocuklarımızı yetiştiren bu başarıların altında önemli imzası olan öğretmenlerimiz için 4 öğretmen evimizi hizmete açmış olduk. Hatay'ın çocukları o yıkıntıların içerisinde parlayan birer yıldız. O çocuklarımızın özellikle teknolojiyle olan temasını daha çok zenginleştirmek, onlara yeni sağlamak bakımından da M2 bilim merkezini kurduk. Her zaman onların yanında olan ailelerine çok teşekkür ediyorum. Bahtları açık uğurları bol olsun" dedi.

"İlerideki hedefim sadece protez olarak da değil de, yapay organ konusunda çalışarak onlara yardımcı olmak istiyorum"

Depremden sonra uzuvlarını kaybeden insanlardan etkilenerek moleküler biyoloji ve genetik bölümünü tercih etmeyi planladığını ifade eden Tunahan Sezge, "6 Şubat depreminden bu yana etkilendiğim bir konu vardı. Depremden sonra şehrimizde ampute insanların sayısı arttı. Depremde kolunu veya bacağını kaybeden insanları gördüğümde çok etkilendim. Ben moleküler biyoloji ve genetik bölümü okumak istiyorum. Bu bölümden de yapay organlar üzerinde araştırma ve çalışmalar yapmak istiyorum. Uzvunu kaybeden insanları görmek beni üzmüştü ve benim akrabalarımda da uzvunu kaybeden olmuştu. İlerideki hedefim sadece protez olarak da değil de, yapay organ konusunda çalışarak onlara yardımcı olmak istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Deprem, Eğitim, Hatay, YKS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Deprem Sonrası Eğitimde Başarılar - Son Dakika

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