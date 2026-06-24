Devrek İmam Hatip Lisesi'nde 19 öğrenci mezun oldu - Son Dakika
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Devrek İmam Hatip Lisesi'nde 19 öğrenci mezun oldu

Devrek İmam Hatip Lisesi\'nde 19 öğrenci mezun oldu
24.06.2026 09:08  Güncelleme: 09:10
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Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 19 öğrenci, törenle mezuniyet sevinci yaşadı. Okul müdürü konuşmasında vatan, millet ve İmam Hatip ruhuna vurgu yaparken, Filistin'e destek mesajı verildi.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Öğrencileri 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılında 19 öğrenci okullarından mezun olmanın sevincini programa katılan protokol heyeti ve aileleri ile paylaştılar.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen merasime saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlanırken bir görevli tarafından okunan Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile programa devam edildi. Okulda çeşitli çalışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından plaketler takdim edilirken, programda davetlilere hitap eden Okul Müdürü İsmail Öztürk, "Bize düşen görev öğrencilerimizi sadece mezun değil mesul edebilmektir. Ümmetin en zor dönemlerinde İmam Hatip davasının peşinde koşan Celalettin Ökten Hocanın dediği gibi Allah var gerisi teferruat. O bir kapı açar elbet sözünü Her daim şiar edinebilme cesaretini gösterebilmektir büyüklük.

Bu toprağı yeniden kendi mayamızla yoğurmaktır. Niyet edip yola koyulabilmektir. Mesele, gençliğin, sağlığın, varlığın, hayatın ve zamanın kıymeti bilerek ecdadın mirasını gelecek nesillere ulaştırabilmektir. Başarının bedelini bir dönem için ödemeyenler başarısızlığın bedelini bir ömür boyu öderler. Okullar vicdanın merhametin, tevazünün kanaatin ilmek ilmek işlendiği mekanlar olmalıdır. Devrek Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak en büyük şiarımız edepli, ahlaklı, küçüğünü büyüğünü tanıyan, vatan ve millet sevdasıyla yanıp tutuşan, haddini hukukunu bilen, öz güven sahibi nesiller yetiştirmektir. Sizler öncelikle İmam Hatipli olmanın şerefini ömrünüz boyunca taşıyacaksınız. Sizler Akif'in özlediği Asım'n nesli olacaksınız. Sizler sadece vatanımızın değil, dünyanın merhamet umut ve hikmet bekleyen diyarlarının muştularısınız. Hangi mesleği icra ederseniz edin, dünyanın neresinde olursanız olun, göğsünüzde İmam Hatipli olmanın nişanesini taşıyacaksınız. Sizler İslam Coğrafyasında iffetinizle Hz. Meryem'i, cesaretinizle Hz. Ali'yi, davamıza göstereceğiniz geri durmaz desteğinizle Hz. Hatice'yi, Ahlakınızla Hz. Osman'ı temsil etmeye adaysınız. İmam Hatip ruhunun hak ettiği yere gelmesinde elinizden geleni yapacağınıza inancım tamdır. Siz Devrek Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olmanın gururunu yaşarken bizlerde sizleri mezun eden öğretmenler olmanın onurunu yaşıyoruz. Ayrıca Gazze'de Filistin'de ve dünyanın farklı coğrafyalarında şehit olan kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyorum. İsrail'in zulmünü lanetliyoruz" diye konuştu.

Düzenlenen mezuniyet törenine; Devrek Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Özmekik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahya, AK Parti İlçe Başkanı Muharrem Terzi, İlçe Müftüsü Murat Mutlu ile çok sayıda birim amirleri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerin aileleri hazır bulundular.

19 öğrencinin mezun olduğu eğitim biriminde öğrenciler havaya balon bırakarak okulu bitirmenin sevincini aileleri ve programa katılan davetlilerle paylaşırlarken, programa katılan protokol üyelerine okul idaresi tarafından üzerinde Filistin ve Türkiye bayrakları bulunan atkılar hediye edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Devrek İmam Hatip Lisesi'nde 19 öğrenci mezun oldu - Son Dakika

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