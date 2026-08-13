DGS Sonuçları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, DGS'nin değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtilerek, "19 Temmuz tarihinde uygulanan 2026 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2026-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 13 Ağustos 2026 tarihinde saat 16.00'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.