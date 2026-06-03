Didim\'deki kreş ve gündüz bakımevinde yaz coşkusu

Didim Belediyesi Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde "Yaza Merhaba" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında minikler; oyunlar, renkli aktiviteler ve eğlenceli anlarla yaz mevsimini karşıladı. Çocukların neşesi ve enerjisiyle keyifli görüntülere sahne olan programda, minikler arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikte güzel hatıralar biriktirdi.

Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, yazın gelişini coşkuyla kutladı. Program boyunca oyunlar oynayan ve çeşitli etkinliklere katılan minikler, neşeli gülümsemeleriyle güne renk kattı.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, çocukların mutluluğunun en büyük önceliklerden biri olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın güvenle büyüdüğü, öğrendiği ve mutlu olduğu alanlar oluşturmak bizim için çok kıymetli. Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde miniklerimizin neşesine ortak olmak, Didim'in geleceğine umutla bakmamızı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Didim Belediyesi tarafından, çocukların sosyal, duygusal ve eğitsel gelişimlerini destekleyen etkinliklerin devam edeceği belirtildi. - AYDIN