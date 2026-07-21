Dijital Farkındalık ve Manevi Değerler Eğitimi

Erzincan İl Müftü Yardımcısı Medet Şahin, Alaaddin Elmas Yaz Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek öğrencilere dijital farkındalık ve manevi değerler konusunda sohbet gerçekleştirdi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahin, "Dijital Çağda Haya ile Hayat Bulmak" başlığı altında düzenlenen programda teknolojinin bilinçli kullanımı ve manevi değerlerin korunmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Günümüz gençlerinin dijital dünyada karşılaştığı fırsatlar ve risklere değinen Şahin, edep, iffet ve güzel ahlakın önemine dikkat çekerek öğrencilere zamanlarını verimli değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği program, soru-cevap bölümünün ardından yapılan dua ile sona erdi. - ERZİNCAN