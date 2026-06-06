Doğanpınar'da Elektrik Arızası Korkuttu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Doğanpınar'da Elektrik Arızası Korkuttu

Doğanpınar\'da Elektrik Arızası Korkuttu
06.06.2026 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Doğanpınar Mahallesi'nde elektrik hattındaki arıza kıvılcımlar ve patlamalara neden oldu.

Balıkesir' in Bandırma'ya bağlı Doğanpınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde elektrik hattında meydana gelen arıza mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, yağışlı havanın etkisiyle bir beton elektrik direğinin bağlantı noktasında kısa devre meydana geldi. İlk olarak direğin üst kısmında kıvılcımlar görülürken, kısa devrenin devam etmesi nedeniyle elektrik kablolarının koruyucu plastik kaplamaları eriyerek alev aldı. Ardından gök gürültüsünü andıran patlama sesleri duyuldu.

Bir süre devam eden arızanın ardından eriyen elektrik kablosu koparak yere düştü. Olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, mahalle sakinleri korku dolu anlara tanıklık etti. Yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

İhbar üzerine durum UEDAŞ ekiplerine bildirildi. Bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 3 saat süren yoğun çalışmanın ardından arızayı gidererek elektrik akışını yeniden sağladı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, mahalle sakinleri benzer durumların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını istedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkesir, Güvenlik, 3. Sayfa, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Doğanpınar'da Elektrik Arızası Korkuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’da bir ilk Kadınlar asker ocağına girdi Yunanistan'da bir ilk! Kadınlar asker ocağına girdi
LPG yüklü 4 tanker peş peşe patladı, bölgeden 2 bin kişi tahliye edildi LPG yüklü 4 tanker peş peşe patladı, bölgeden 2 bin kişi tahliye edildi
Hakan Safi çok iddialı: Akşam görürsünüz kimi getireceğimi Hakan Safi çok iddialı: Akşam görürsünüz kimi getireceğimi
Azerbaycanlı bürokrat İstanbul’daki otel odasında ölü bulundu Azerbaycanlı bürokrat İstanbul'daki otel odasında ölü bulundu
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi 25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
Sahra Çölü’nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü Sahra Çölü'nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü

13:35
Sadettin Saran’dan Fenerbahçe’ye veda
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye veda
13:23
Fenerbahçe’nin toplam borcu belli oldu
Fenerbahçe'nin toplam borcu belli oldu
13:13
Mitingde büyük gerginlik Özgür Özel, yuhalanan ismi makam aracına aldı
Mitingde büyük gerginlik! Özgür Özel, yuhalanan ismi makam aracına aldı
12:04
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme
11:57
Tüm felaketler bu ailenin başına geldi Bu acının tarifi yok, 5 yakınını peş peşe kaybetti
Tüm felaketler bu ailenin başına geldi! Bu acının tarifi yok, 5 yakınını peş peşe kaybetti
11:31
Rahmi Koç “Kürt kadın“ fıkrasından dolayı özür diledi
Rahmi Koç "Kürt kadın" fıkrasından dolayı özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2026 13:50:13. #7.13#
SON DAKİKA: Doğanpınar'da Elektrik Arızası Korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.