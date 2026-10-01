DPÜ Emet MYO'da birinci sınıflara oryantasyon kapsamında okul imkanları tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DPÜ Emet MYO'da birinci sınıflara oryantasyon kapsamında okul imkanları tanıtıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DPÜ Emet MYO\'da birinci sınıflara oryantasyon kapsamında okul imkanları tanıtıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DPÜ Emet MYO'da 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında birinci sınıflara oryantasyon eğitimi düzenlendi. Etkinlikte okulun laboratuvarları, kütüphanesi ve sosyal imkanları tanıtıldı; Müdür Yazıcı, mezuniyet sonrası donanımlı hazırlık hedefini anlattı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Emet Meslek Yüksekokulunda, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında birinci sınıf öğrencilerinin üniversite ve yüksekokul yaşamına uyum sağlamalarına yönelik oryantasyon eğitimi gerçekleştirildi.

Emet Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yazıcı, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Dr. Zeliha Erol Saylan ve Öğr. Gör. Dr. Sevim Özkan, Yüksekokul Sekreteri Ömer Büyük, akademik ve idari personel ile birinci sınıf öğrencileri katıldı.

Programda öğrencilere hitap eden Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yazıcı, öğrencilerin alanlarıyla ilgili güncel ve nitelikli eğitim almalarının yanı sıra mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerinin önemine dikkat çekti. Yazıcı, öğrencilerin mezuniyet sonrasında çalışma hayatına donanımlı şekilde hazırlanmalarının hedeflendiğini ifade etti.

Üniversite hayatının yalnızca ders ve sınavlardan ibaret olmadığını belirten Yazıcı, öğrencilerin araştıran, sorgulayan, kendisini geliştiren, takım çalışmasına önem veren ve topluma karşı duyarlı bireyler olarak yetişmelerinin önemini vurguladı.

Oryantasyon programında öğrencilere Emet Meslek Yüksekokulunun sınıfları, laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarı, kütüphanesi, konferans ve çok amaçlı salonları ile akademik ve sosyal imkanları hakkında bilgi verildi.

Program, öğrencilere başarılı, verimli ve güzel bir eğitim-öğretim yılı temennisinde bulunulmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Eğitim Öğretim YılıGüncelEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Fon soruşturmasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında ’yurt dışına çıkış’ yasağı Fon soruşturmasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında 'yurt dışına çıkış' yasağı
Portekiz basını duyurdu: Cristiano Ronaldo, milli takımı bıraktı Portekiz basını duyurdu: Cristiano Ronaldo, milli takımı bıraktı
Polisten kaçarken yakalandı Gerçek ortaya çıkınca 496 bin TL ceza yedi Polisten kaçarken yakalandı! Gerçek ortaya çıkınca 496 bin TL ceza yedi
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
10:26
Vahap Seçer soruşturmasında sahte teklif iddiası 51 firmadan 34’ü “Kaşe ve imzalar bizim değil“ dedi
Vahap Seçer soruşturmasında sahte teklif iddiası! 51 firmadan 34'ü "Kaşe ve imzalar bizim değil" dedi
10:00
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
09:54
SPK’dan yeni adım: Fahiş kazançlar için iade hesapları açıldı
SPK'dan yeni adım: Fahiş kazançlar için iade hesapları açıldı
09:51
Ferhat Gündoğdu’yu göndermek kolay değil İşte nedeni
Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
09:37
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
08:48
Fon krizinde gece yarısı kararı 4 portföy şirketinde ara ödeme yapılacak
Fon krizinde gece yarısı kararı! 4 portföy şirketinde ara ödeme yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 10:45:55. #.0.2#
SON DAKİKA: DPÜ Emet MYO'da birinci sınıflara oryantasyon kapsamında okul imkanları tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei