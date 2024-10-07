Dr. Çağla Çelik'e Bilim Ödülü - Son Dakika
Üye Girişi
Eğitim

Dr. Çağla Çelik'e Bilim Ödülü

Dr. Çağla Çelik\'e Bilim Ödülü

Dr. Çağla Çelik, ERÜ'de danışmanlığında hazırladığı tezle 2024 TÜBA-TEKNOFEST Ödülü'nü kazandı.

07.10.2024 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Öçsoy'un danışmanlığında Dr. Çağla Çelik'e, 2024 Yılı TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü verildi.

5 Ekim'de Adana'da gerçekleştirilen berat takdim töreninde TEKNOFEST'te dereceye giren ödül sahiplerine ödülleri takdim edildi. TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri Türkiye'nin öncelikli konuları hakkında 4 ana dalda yazılan özgün tezlere verildi. Ödül programında ilk defa temel bilimler alanındaki tezler de ödüllendirildi. Ödüller kapsamında Dr. Çağla Çelik 2023 yılında Prof. Dr. İsmail Öçsoy danışmanlığında ERÜ Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı'nda tamamladığı 'Biyouyumlu İndikatör İçeren Hızlı ve Hassas Kolorimetrik Biyosensörlerin Geliştirilmesi ve Patojenlerin Fenotipik Tespitinde Kullanılması' başlıklı doktora tezi ile üçüncü olarak 2024 Yılı TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü'ne layık görüldü.

Temel Bilimler alanında Dr. Çağla Çelik'e ödülü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker tarafından takdim edildi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülüne layık görülen Dr. Çağla Çelik'i tebrik etti.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Teknofest, Erciyes, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Dr. Çağla Çelik'e Bilim Ödülü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:51 İsrail’den Lübnan’a ’Denizden uzak durun’ tehdidi İsrail'den Lübnan'a 'Denizden uzak durun' tehdidi
20:20 Etkileşim uğruna bu yapılır mı Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü
19:32 Bakan Tunç’tan ’İyi Hal İndirimi’ ve ’Hadım Yasası’ açıklaması Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması
19:08 İmamoğlu’ndan Bakan Şimşek’e dikkat çeken ziyaret İmamoğlu'ndan Bakan Şimşek'e dikkat çeken ziyaret
18:25 İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü
09:38 Soykırımın 1. yılı İsrail, Gazze’yi hayalet bölgeye çevirdi Soykırımın 1. yılı! İsrail, Gazze'yi hayalet bölgeye çevirdi
09:38 Victor Osimhen, sahalara döneceği tarihi kendi açıkladı Victor Osimhen, sahalara döneceği tarihi kendi açıkladı
09:34 Market ve ekmekte fahiş fiyat denetimi Market ve ekmekte fahiş fiyat denetimi
09:30 Maliye, yasa dışı bahis ve sanal kumara göz açtırmıyor Maliye, yasa dışı bahis ve sanal kumara göz açtırmıyor
09:29 Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst’a demediğini bırakmadı Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst'a demediğini bırakmadı
09:26 ABD’de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu ABD'de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu
09:18 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet’ten 81 ilde “incel“ alarmı Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı
09:16 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi
09:16 Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 22:36:31. #1.11#
SON DAKİKA: Dr. Çağla Çelik'e Bilim Ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.