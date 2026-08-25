Dr. Kömekçi, Otonom Tarım Makinesi Geliştiriyor - Son Dakika
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Dr. Kömekçi, Otonom Tarım Makinesi Geliştiriyor

Dr. Kömekçi, Otonom Tarım Makinesi Geliştiriyor
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Yaşar Üniversitesi'nden Dr. Ceren Kömekçi, ABD'de elektrikli tarım robotu geliştirecek.

Yaşar Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Ceren Kömekçi, ABD'deki Nebraska-Lincoln Üniversitesi'nde TÜBİTAK desteğiyle sürdürülebilir tarıma yönelik otonom ve elektrikli robotik ekim makinesi geliştirecek.

Yaşar Üniversitesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ceren Kömekçi, TÜBİTAK-BİDEB 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Dr. Kömekçi, proje kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Nebraska-Lincoln Üniversitesi'nde (UNL) sürdürülebilir tarıma yönelik otonom ve elektrikli robotik ekim makinesi çalışmaları yürütecek.

Dr. Kömekçi, "Otonom Elektrikli Robotik Örtü Bitkileri Ekim Makinası: Sürdürülebilir Tarım için Ekim Performansının ve Enerji Kullanımının Optimizasyonu" başlıklı projesi doğrultusunda, bir yıl süreyle UNL Biyolojik Sistemler Mühendisliği Bölümü bünyesindeki Makine Otomasyonu ve Tarım Robotları Laboratuvarı'nda (MAARS Lab) araştırmalarını sürdürecek.

Çalışmalarını; dijital tarım, yapay zeka, robotik ve karmaşık mühendislik sistemleri alanlarında tanınmış bir isim olan, UNL Biyolojik Sistemler Mühendisliği Bölümü Profesörü ve Yapay Zeka Direktörü Prof. Dr. Santosh Pitla'nın danışmanlığında yürütecek olan Dr. Kömekçi, projeye ilişkin şunları söyledi: "Nebraska-Lincoln Üniversitesi'nin tarım teknolojileri ve robotik sistemler alanında sunduğu güçlü araştırma altyapısı sayesinde; otonom elektrikli tarım makinelerinin enerji verimliliği ve ekim performansının optimizasyonuna yönelik ileri yöntemler geliştirme imkanı bulacağım."

Daha az enerji ile daha verimli ekim

Projenin hedeflerine dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Kömekçi, "Çalışmamız, örtü bitkilerinin ekiminde kullanılabilecek otonom ve elektrikli bir robotik tarım makinesinin geliştirilmesine odaklanıyor. Temel amacımız; ekim robotunun ekim performansı ile enerji tüketimini optimize ederek hem sürdürülebilir tarım uygulamalarına hem de tarımsal üretimdeki dijital dönüşüme güçlü bir katkı sağlamak" ifadelerini kullandı.

Araştırmanın yürütüleceği Nebraska-Lincoln Üniversitesi bünyesindeki MAARS Lab; yapay zeka destekli tarım robotları, akıllı tarım uygulamaları ve tarımda otomasyon teknolojileri üzerine üst düzey araştırmalara ev sahipliği yapıyor. Laboratuvarda otonom arazi araçları, gelişmiş algılayıcı sistemler ve hassas tarım çözümleriyle geleceğin tarım teknolojileri şekillendiriliyor.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji, Eğitim, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Dr. Kömekçi, Otonom Tarım Makinesi Geliştiriyor - Son Dakika

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