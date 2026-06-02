Dr. Umut Can Adısönmez\'e Prestijli Ödül

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Umut Can Adısönmez, Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) tarafından verilen ve alanının en saygın ödülleri arasında gösterilen '2026 Genç Bilim İnsanı Teşvik Ödülü'nün sahibi oldu. Uluslararası ilişkiler alanında kimlik-güvenlik ilişkisi, ontolojik güvenlik, dış politikada kimlik ve sosyal hafızanın rolü gibi konularda çalışmalar yürüten Dr. Adısönmez, yalnızca politikaya değil teoriye de katkı sunan, gelecek vadeden çalışmalarıyla ödüle layık görüldü. Başarısıyla İzmir Ekonomi'ye büyük bir gurur yaşatan Dr. Adısönmez, "Yaptığım çalışmaların bilim çevrelerince görülmesi, takdir edilmesi ve böylesine prestijli bir ödülü üniversiteme kazandırmam benim için büyük mutluluk" diye konuştu.

Akademik kariyeri boyunca uluslararası ilişkilerde duygular, politik psikoloji ve Ortadoğu siyaseti üzerine çalışmalar yürüten Dr. Adısönmez; 20'ye yakın uluslararası yayına imza attı, 310'dan fazla atıf aldı ve çok sayıda araştırma hibesi kazandı. Başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Dr. Adısönmez, UİK tarafından uluslararası ilişkiler alanında bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan ve gelecek vadeden isimlere verilen '2026 Genç Bilim İnsanı Teşvik Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Başarıda üniversite faktörü

İzmir Ekonomi Üniversitesi'ndeki güçlü akademik dayanışmanın, başarısında önemli rol oynadığını ifade eden Dr. Adısönmez, "Uluslararası ilişkiler alanında, özellikle 'ontolojik güvenlik teorisi' üzerine çalışmalar yürütüyorum. Bu ödülü kazanmamda, söz konusu alana sunduğum katkıların yanı sıra, ampirik bölge çalışmalarının ötesine geçerek teorik çerçevede gerçekleştirdiğim çalışmaların etkili olduğunu düşünüyorum. Üniversitemizdeki güçlü akademik dayanışma, çalışma arkadaşlarımın desteği ve özgür tartışma ortamı da bu başarıda önemli rol oynadı" diye konuştu.

"Mutlu ve gururluyum"

Halen üzerinde çalıştığı bir makale ile ontolojik güvenlik alanında kapsamlı bir kitap projesi bulunduğunu belirten Dr. Adısönmez, "Hazırladığım kitabın, uzun soluklu ve uluslararası ölçekte başvurulan önemli kaynaklardan biri olmasını hedefliyorum. Teorik alanda yaptığım çalışmaların bilim çevreleri tarafından değer görmesi, benim için son derece mutluluk verici. Alanın en saygın ve prestijli kurumlarından biri olarak kabul edilen UİK'ten böyle bir ödül almak büyük gurur. Bu süreçte beni başvuru yapmaya teşvik eden ve her zaman destekleyen çalışma arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR