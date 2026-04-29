"Duyulmayan çocuk, yorgun anne-baba, kaybolan iletişim" konferansına yoğun ilgi

Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün 'Aile Saadetleri' Konferansları kapsamında düzenlediği "Duyulmayan Çocuk, Yorgun Anne-Baba ve Kaybolan İletişim" konulu konferansa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Konferansın konuşmacısı Klinik Psikolog Beyhan Budak, çocukların sadece fiziksel ihtiyaçlarının değil, duygusal ihtiyaçlarının da doğru anlaşılması gerektiğini söyledi.

Aile yapısının güçlendirilmesi, ebeveyn ile çocuk arasındaki sağlıklı iletişimin artırılması ve son dönemlerde okullarda yaşanan talihsiz olayların neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde ele alınması amacıyla Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu'nda düzenlenen konferans, büyük ilgi gördü.

"Güçlü bir toplum inşa etmenin yolu sağlıklı ve huzurlu aile yapısından geçer"

Konferansın açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, güçlü bir toplum inşa etmenin yolunun sağlıklı ve huzurlu aile yapısından geçtiğini söyledi. Aile yapısının güçlendirilmesine yönelik etkinliklere bir yenisini daha eklediklerini ifade eden Başkan Geçit, "Aile, bizim en güçlü dayanağımız, toplumumuzun temelidir. Ancak günümüzün hızlı yaşam temposu, yoğun iş hayatı ve dijital dünyanın etkisiyle aile içi iletişimde zaman zaman kopukluklar yaşanabiliyor. İşte bu noktada, çocuklarımızı daha iyi anlamak, onların sesini duymak ve sağlıklı iletişim köprüleri kurmak her zamankinden daha büyük bir önem taşıyor. Siverek ve Kahramanmaraş'ta yaşanan elim hadiseler hepimizi derinden üzdü, bizlerde bu tür olayların tekrar etmemesi, aile içi iletişimin güçlenmesi ve çocuklarımızın duyarlı ve bilinçli yetişmesi için başlattığımız bilinçlendirme etkinliklerimize bugün bir yenisini daha ekledik. Bugün burada ele aldığımız konu, aslında hepimizin hayatına doğrudan dokunan bir meseledir. Duyulmayan bir çocuğun zamanla içine kapanabileceğini, anlaşılmadığını düşünen bir gencin farklı arayışlara yönelebileceğini hepimiz biliyoruz. Aynı şekilde, hayatın yükünü omuzlarında taşıyan anne ve babalarımızın da zaman zaman yorulduğunu, tükenmişlik hissi yaşayabildiğini görüyoruz. İşte tam da bu yüzden, aile içinde sevgi, anlayış ve sağlıklı iletişim iklimini yeniden güçlendirmek zorundayız" dedi.

"Çocuklarımıza güvenli bir hayat sunmak asli görevimiz"

Başkan Geçit, "Son dönemlerde okullarda yaşanan bazı üzücü olaylar da bizlere gösteriyor ki; çocuklarımızın sadece akademik başarılarıyla değil, duygusal dünyalarıyla da yakından ilgilenmemiz gerekiyor. Onları dinlemek, anlamak ve kendilerini ifade edebilecekleri güvenli bir ortam sunmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Aile Yılı' yılı ilan etmesiyle birlikte bizlerde aile kurumunu güçlendiren projelerimize aralıksız devam ediyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak, sadece fiziki hizmetlerle değil, sosyal ve kültürel çalışmalarla da vatandaşlarımızın hayatına dokunmayı önemsiyoruz. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz aracılığıyla aile yapısını güçlendiren, bilinçli ebeveynliği destekleyen ve toplumsal dayanışmayı artıran projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki; güçlü aile, güçlü toplum demektir" şeklinde konuştu.

Çocukların duygusal gelişimi, ebeveyn tutumları ve iletişim sorunları

Konferansa konuşmacı olarak katılan Klinik Psikolog Beyhan Budak, aile içi iletişimin önemi, çocukların duygusal gelişimi, ebeveyn tutumları ve modern çağın getirdiği iletişim sorunlar hakkında önemli bilgiler paylaştı. Çocuklarla doğru iletişim kurma yöntemleri, empati geliştirme, aktif dinleme becerileri ve aile içi bağların güçlendirilmesine yönelik pratik öneriler sunan Psikolog Budak, günümüz aile yapısında karşılaşılan en önemli sorunlardan birinin "duyulmayan çocuklar" olduğuna vurgu yaparak, çocukların kendilerini ifade edemedikleri ortamlarda içe kapanma, öfke ve davranış bozuklukları gibi problemlerin ortaya çıkabileceğini belirtti.

Çocukların duygusal dünyasının doğru anlaşılması, ebeveynlerin yaşadığı tükenmişlik hissi ve iletişim kopukluklarının bireyler üzerindeki etkilerini ve çözüm yollarını anlatan Psikolog Budak, ebeveynlerin yoğun iş temposu ve günlük hayatın getirdiği stres nedeniyle çocuklarıyla yeterli ve kaliteli zaman geçirememesinin, iletişim kopukluğuna zemin hazırladığına dikkat çekti.

Günümüz aile yapısında yoğun iş temposu ve teknolojik bağımlılığın iletişim kopukluklarına yol açtığını belirten Budak, "Çocuklar çoğu zaman anlaşılmadığını hissediyor. Bu durum, ilerleyen yaşlarda özgüven eksikliği ve iletişim problemleri olarak karşımıza çıkabiliyor. Ebeveynlerin çocuklarını gerçekten dinlemesi ve empati kurması büyük önem taşıyor. Ebeveynlerin çocuklarına karşı daha anlayışlı, sabırlı ve bilinçli yaklaşması gerekiyor" diye konuştu. - MALATYA