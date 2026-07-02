48 atölyede çocuklar misafir edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

48 atölyede çocuklar misafir edildi

48 atölyede çocuklar misafir edildi
02.07.2026 14:28  Güncelleme: 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi, 2026 yılının ilk yarısında ara tatil atölyeleri, okul ziyaretleri ve özel gün etkinlikleriyle 3 bine yakın çocuğa ulaştı.

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi 2026 yılının ilk yarısını birbirinden renkli etkinliklerle dolu dolu geçirdi. Ocak ayından bu yana ara tatil atölyeleri ve dış organizasyonlarla birlikte 3 bine yakın çocuğa ulaşan ekipler, özel günlerde de yaptıkları ile göz doldurdu.

Düzce Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Çocuk Üniversitesi, 2026 yılının ilk yarısında okul öncesi minikler ve öğrenciler için birbirinden farklı atölyelerde kurs uygulamalarını sürdürdü. Yılbaşından itibaren ara tatil sürecinde açılan 15 farklı etkinlik atölyesinde 2 haftalık program kapsamında toplam 930 öğrenci Çocuk Üniversitesi'nde ağırlandı. İkinci dönemin başlaması ile açılan 33 atölyede de bugüne kadar 295 öğrenci yeteneklerini geliştirdi, ilgi alanlarını yeniden keşfetti.

7 okulda 370 öğrenciye ulaştılar

Düzce'de faaliyet gösteren ilk ve orta okulları da ziyaret eden Çocuk Üniversitesi, farklı günlerde düzenlenen atölye etkinlikleri ile 7 ayrı okulda 370 öğrenci ile uygulama yaptı. Ayrıca çocuklar için organize edilen Sinema Şenliği kapsamında 13 okuldan 1675 öğrencinin katılımı ile film gösterimleri yapıldı.

Özel günlerde buluşma etkinlikleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kurulan stantlarda yüzlerce çocuğu ağırlayan Çocuk Üniversitesi Anneler Günü ve Babalar Günü gibi özel günler kapsamında da anne-baba-çocuk buluşmaları organize ederek renkli görüntülere imza attı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Eğitim, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Eğitim 48 atölyede çocuklar misafir edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eğlence mekanında ’yüksek hesap’ cinayeti kamerada Eğlence mekanında 'yüksek hesap' cinayeti kamerada
İspanya’da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti İspanya'da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti
Deniz Akkaya gözaltına mı alındı Adliye çıkışı ilk açıklama Deniz Akkaya gözaltına mı alındı? Adliye çıkışı ilk açıklama
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Beşiktaş’a gidiyor Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Beşiktaş'a gidiyor
Özgür Özel’in Financial Times için yazdığı yazıya AK Parti Sözcüsü Çelik’ten sert tepki Özgür Özel'in Financial Times için yazdığı yazıya AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki
Trabzonspor’a transfer olan Samet Akaydin’den Fenerbahçe için olay hamle Trabzonspor'a transfer olan Samet Akaydin'den Fenerbahçe için olay hamle

14:20
Muğla’nın Datça ilçesinde korkutan deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan deprem
14:02
40 yıl sonra bir ilk Japonya’dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı
40 yıl sonra bir ilk! Japonya'dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı
13:41
Arjantin Miami’de dedektörle arandı, Messi’nin verdiği tepki gündem oldu
Arjantin Miami'de dedektörle arandı, Messi'nin verdiği tepki gündem oldu
12:57
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis’e sunuldu Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu! Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
12:35
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
12:21
Terörsüz Türkiye yasasında son rötuşlar FETÖ’cüler için özel önlem var
Terörsüz Türkiye yasasında son rötuşlar! FETÖ'cüler için özel önlem var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 14:32:52. #7.13#
SON DAKİKA: 48 atölyede çocuklar misafir edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.