48 atölyede çocuklar misafir edildi

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi 2026 yılının ilk yarısını birbirinden renkli etkinliklerle dolu dolu geçirdi. Ocak ayından bu yana ara tatil atölyeleri ve dış organizasyonlarla birlikte 3 bine yakın çocuğa ulaşan ekipler, özel günlerde de yaptıkları ile göz doldurdu.

Düzce Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Çocuk Üniversitesi, 2026 yılının ilk yarısında okul öncesi minikler ve öğrenciler için birbirinden farklı atölyelerde kurs uygulamalarını sürdürdü. Yılbaşından itibaren ara tatil sürecinde açılan 15 farklı etkinlik atölyesinde 2 haftalık program kapsamında toplam 930 öğrenci Çocuk Üniversitesi'nde ağırlandı. İkinci dönemin başlaması ile açılan 33 atölyede de bugüne kadar 295 öğrenci yeteneklerini geliştirdi, ilgi alanlarını yeniden keşfetti.

7 okulda 370 öğrenciye ulaştılar

Düzce'de faaliyet gösteren ilk ve orta okulları da ziyaret eden Çocuk Üniversitesi, farklı günlerde düzenlenen atölye etkinlikleri ile 7 ayrı okulda 370 öğrenci ile uygulama yaptı. Ayrıca çocuklar için organize edilen Sinema Şenliği kapsamında 13 okuldan 1675 öğrencinin katılımı ile film gösterimleri yapıldı.

Özel günlerde buluşma etkinlikleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kurulan stantlarda yüzlerce çocuğu ağırlayan Çocuk Üniversitesi Anneler Günü ve Babalar Günü gibi özel günler kapsamında da anne-baba-çocuk buluşmaları organize ederek renkli görüntülere imza attı. - DÜZCE