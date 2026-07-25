Düzce'de Orman Yangınları İçin Eğitim - Son Dakika
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Düzce'de Orman Yangınları İçin Eğitim

Düzce\'de Orman Yangınları İçin Eğitim
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Düzce Orman İşletme Müdürlüğü, gönüllülere orman yangınlarıyla mücadele eğitimi verdi.

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü, orman yangınlarına karşı gönüllü ekiplerin hazırlıklı olması amacıyla Nezir Arama Kurtarma Derneği ile Anda Arama Kurtarma Derneği üyelerine teorik ve uygulamalı eğitim verdi.

Düzce'de orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü ekiplerin bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik eğitim programı düzenlendi. Düzce Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Orman Yangınlarına Müdahale Eğitimi", Nezir Arama Kurtarma Derneği ile Anda Arama Kurtarma Derneği üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen eğitim, İşletme Müdür Yardımcısı Mithat Ekşi tarafından verildi. Eğitim kapsamında katılımcılara orman yangınlarının çıkış nedenleri, orman ve kırsal alan yangınlarının özellikleri, yangın söndürme teknikleri, kişisel koruyucu donanımın doğru kullanımı ve acil durumlarda koordinasyon süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı eğitimlerle de desteklenen programda, gönüllülerin muhtemel orman yangınlarında güvenli ve etkili şekilde görev alabilmeleri için dikkat edilmesi gereken hususlar detaylı olarak ele alındı.

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, özellikle yaz aylarında artan yangın riskine karşı gönüllü ekiplerin eğitimlerinin büyük önem taşıdığını belirterek, ormanların korunmasına yönelik bilinçlendirme ve hazırlık çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Düzce'de Orman Yangınları İçin Eğitim - Son Dakika

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