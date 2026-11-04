Düzce\'de sağlık personeline yangın eğitimi ve söndürme tatbikatı yapıldı

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan sağlık personellerine yönelik yangın eğitimi ve söndürme tatbikatı düzenlendi. Eğitimde yangına müdahale yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, sağlık kuruluşlarında görev yapan personelin acil durumlara karşı hazırlıklı olması amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Merkez Toplum Sağlığı Merkezi, İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve 22 Nolu Aile Sağlığı Merkezi personeline yönelik yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi. Merkez Toplum Sağlığı Merkezi toplantı salonunda, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelinin desteğiyle düzenlenen eğitimde; yangının oluşma nedenleri, yangın sırasında yapılması gerekenler, doğru müdahale yöntemleri ve yangın söndürme tüplerinin kullanımı hakkında bilgi verildi. Teorik eğitimin ardından yangın söndürme cihazları tanıtılarak kullanım teknikleri anlatıldı. Sağlık personelinin de katılımıyla gerçekleştirilen uygulamalı tatbikatta, yangın söndürme cihazları kullanılarak müdahale yöntemleri deneyimlendi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, personelin olabilecek yangın ve acil durumlara karşı bilinçli ve hazırlıklı olmasının önemine dikkat çekerek eğitime katkı sunan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve görevli itfaiye personeline teşekkür etti.