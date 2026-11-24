Düzce Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Öğretmenler Günü'nde okula gelen öğretmenlerini piyano ve flüt eşliğinde seslendirdikleri şarkıyla karşıladı.

Müzik bölümü öğrencileri, öğretmenleri için okul girişinde sürpriz hazırladı. Mesaiye başlamak üzere okula gelen öğretmenler, öğrencilerin piyano ve flüt eşliğinde seslendirdiği, "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısıyla karşılandı. Sürpriz karşısında mutluluk yaşayan öğretmenlere çikolata ikram edildi.

"İyi ki öğretmenim"

Okul öğretmenlerinden Gamze Karaduman, öğrencilerinin hazırladığı sürprizin kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Ben de Düzce Güzel Sanatlar Lisesi'nin bir öğretmeni olarak sabah okula geldiğimde öğrencilerimizin hazırladığı güzel bir sürprizle karşılandım. Bu beni çok mutlu etti. İyi ki bu okulun öğretmeniyim, iyi ki öğretmenim. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

"Öğretmenler için güzel ve duygusal bir hatıra oldu"

Okul Müdürü Nazmi Bal da müzik bölümü öğrencilerinin öğretmenlerine güzel bir sürpriz hazırladığını ifade ederek, "Derslerine girmek üzere okula gelen öğretmenlerimiz, müzik bölümü öğrencilerinin hazırladığı müzikli karşılama ve ikramlarla güne başladı. Öğretmenler için güzel ve duygusal bir hatıra oldu. Unutamayacakları bir hatıra olduğunu düşünüyorum. Bu güzel sürprizde emeği geçen öğrencilerimi ve öğretmenlerimi kutluyor, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.