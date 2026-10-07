Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretmen adaylarına önlükleri ilk kez giydirdi - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretmen adaylarına önlükleri ilk kez giydirdi

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Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretmen adaylarına önlükleri ilk kez giydirdi
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Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Cumhuriyet Konferans Salonu'nda öğretmen adayları için önlük giyme töreni düzenledi. Son sınıf öğretmen adayları önlüklerini ilk kez giyerken, törene Rektör Nedim Sözbir, Dekan Onur Er, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen "Öğretmen Adayları Önlük Giyme Töreni" Cumhuriyet Konferans Salonu'nda geniş bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirildi.

Törene; Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Koç, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Er, akademisyenler, öğretmen adayı öğrenciler ve aileleri katıldı.

Öğretmen adayı öğrencilerin mesleki kimlik ve sorumluluk bilincini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen törende, son sınıf öğrencileri öğretmenlik mesleğinin değerlerini ve üstlendikleri sorumluluğu simgeleyen önlüklerini ilk kez giydi.

"Öğretmenlik geleceğin inşasında önemli bir sorumluluk"

Eğitim Fakültesi Uygulama Koordinatörü Doç. Dr. Taner Atmaca, Türkiye'de öğretmen yetiştirmenin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek Eğitim Fakültesi'nin kurulduğu günden bu yana çok sayıda öğretmeni mezun ettiğini ifade etti. Öğretmenliğin yalnızca sınıfta ders anlatmak ve bilgi aktarmaktan ibaret olmadığını vurgulayan Atmaca, öğretmenlerin geleceğin inşasında önemli bir sorumluluk üstlendiğini dile getirdi.

Programda konuşan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Er ise öğretmen adaylarının uygulama sürecinde yalnızca kendilerini değil, Düzce Üniversitesi'ni ve Eğitim Fakültesi'ni de temsil ettiklerine dikkat çeken Er, önlük uygulamasının mesleki aidiyet, temsil ve sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi açısından anlam taşıdığını ifade etti.

"Öğretmenlik kutsal bir meslek"

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, öğretmenliğin toplumların gelişiminde ve geleceğin şekillendirilmesinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak konuşmasına başladı. Bilim ve teknolojinin hızla geliştiğine, buna bağlı olarak eğitim anlayışlarının ve ihtiyaçların da sürekli değiştiğine dikkat çeken Rektör, öğretmenlerin bu değişime ayak uydurarak kendilerini sürekli geliştirmelerinin önemine değindi. Önlüğün öğretmenlik mesleğinin şerefini, onurunu ve sorumluluğunu temsil ettiğini dile getiren Sözbir, öğretmen adaylarının başarılı birer eğitimci olacaklarına inandığını ifade ederek kendilerine meslek hayatlarında başarılar diledi.

Öğretmen adayları önlüklerini giydi

Konuşmaların ardından önlük giyme törenine geçildi. Fen Bilgisi, İlköğretim Matematik, İngilizce, Okul Öncesi, Özel Eğitim, Sınıf, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ile Türkçe Öğretmenliği programlarında öğrenim gören öğretmen adaylarına, akademisyenler tarafından önlükleri giydirildi.

Mesleki kimliklerinin önemli bir simgesi olan önlüklerini giyen öğrenciler öğretmenlik yolcularında anlamlı bir adım attığı tören, günün anısına gerçekleştirilen hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
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