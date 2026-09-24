Düzce Üniversitesi'nde yeni kayıt yaptıranlara oryantasyon programları iki gün sürdü - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi'nde yeni kayıt yaptıranlara oryantasyon programları iki gün sürdü

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Düzce Üniversitesi\'nde yeni kayıt yaptıranlara oryantasyon programları iki gün sürdü
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Düzce Üniversitesi'nde 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı başlarken yeni kayıt yaptıran öğrenciler için oryantasyon programları iki gün sürdü. Tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında eş zamanlı yapılan programlarda eğitim, burs, kariyer ve kampüs yaşamı anlatıldı.

2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı'nın başladığı Düzce Üniversitesi'nde, yeni kayıt yaptıran öğrencilerin üniversite yaşamına ve şehir hayatına uyum sağlamaları amacıyla "Oryantasyon Programları" gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "Oryantasyon Programları", iki gün süresince tüm Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Programda konuşan Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Koç; her başlangıcın değerli ve önemli olduğunu ifade ederek, zamanın çok hızlı geçtiğini dile getirdi. Esas olan şeyin öğrencilerin zamanını, enerjilerini, yeteneklerini ve kaynaklarını önceliklerine göre düzenlemeleri olduğunu vurgulayan Koç, insanın kendine yatırım yapmasının önemi üzerinde durdu.

Program kapsamında, Düzce Üniversitesi ile ilgili genel bilgiler, eğitim-öğretim süreçleri, kredi ve burs işlemleri, hazırlık eğitimi, öğrenci değişim programları, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile kütüphane hizmetleri başta olmak üzere üniversite eğitimi ve kampüs yaşamı konularında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS), ders kayıt ve seçim işlemleri, akademik danışmanlık hizmetleri, yatay ve dikey geçiş imkanları ile çift ana dal ve yan dal programlarına dair kapsamlı bilgilerin sunulduğu programlarda, Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi'nin faaliyetleri ile öğrencilere sunulan kariyer planlama, staj ve kişisel gelişime yönelik destekler de anlatıldı.

Akademik birim yöneticileri tarafından bilgilendirme sunumlarının yapıldığı programlarda, Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü, Düzce Teknopark/ Düzce Teknoloji Transfer Ofisi, Akreditasyon Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü ile Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü'nün çalışmaları hakkında da öğrencilerimiz bilgilendirildi.

Düzce Üniversitesi'nin ulusal ve uluslararası alanda kazandığı başarılar ve yürütülen bilimsel projeler de öğrencilerle paylaşılırken, aynı zamanda Düzce'nin şehir yapısı, turistik, tarihi ve doğal güzellikleri ile ulaşım imkanları hakkında da kapsamlı bilgiler sunuldu.

Üniversite hayatında başarının sadece derslere devam etmek ve sınavlardan geçmekten ibaret olmadığı, her yönüyle öğrencilerin kendilerini geliştirebilecekleri çok kıymetli bir dönem olduğu vurgulanarak, öğrenci topluluklarında aktif görev almalarının ve bilimsel araştırma projelerine katılmalarının da önemi dile getirildi.

Kampüs ve şehir hayatına kolayca adapte olunmasını sağlayacak temel bilgilerin detaylı bir şekilde aktarıldığı 2026-2027 Akademik Yılı Oryantasyon Programları ile Düzce Üniversitesi öğrencilerinin eğitim aldıkları fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarını daha yakından tanımaları hedeflendi.

Kaynak: İHA
Düzce ÜniversitesiEğitimBursSon Dakika

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