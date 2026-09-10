Düzce Üniversitesi yeni öğrencilere öğrencilik süreçlerini canlı yayında anlattı

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından; üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin eğitim hayatlarına bilinçli ve hazırlıklı bir başlangıç yapmalarını desteklemek amacıyla "Kariyer Yolculuğuna Hoş Geldin! Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile Ders Kayıtları, Öğrencilik Süreçleri ve Merak Ettiğin Her Şey" başlıklı sosyal medyadan canlı yayın söyleşisi gerçekleştirildi.

Kariyer Merkezi Öğr. Gör. Zeynep Kömür'ün yönetiminde gerçekleştirilen söyleşiye, Düzce Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Havva Pınar Kumral konuk oldu. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürleri İsmail Uğur ve Mustafa Tural'ın da katılım sağladığı programda, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrencilerin merak ettiği akademik ve idari süreçlere ilişkin kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Ders kayıtlarından akademik takvime öğrencilik süreçleri anlatıldı

Söyleşide ilk olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının görev ve sorumlulukları ile öğrencilerin hangi konularda ilgili birime başvurabilecekleri ele alındı. Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencileri kayıt sonrasında bekleyen süreçlerin de değerlendirildiği programda; ders kayıtlarının nasıl gerçekleştirileceği, Öğrenci Bilgi Sisteminin kullanımı ve akademik takvimin öğrencilik hayatındaki önemi hakkında bilgi verildi.

Düzce Üniversitesi'nde Güz Dönemi derslerinin 21 Eylül 2026 tarihinde başlayacağı belirtilirken, öğrencilerin ders seçimleri ve kayıt işlemleri sırasında dikkat etmeleri gereken hususlar aktarıldı. Eğitim-öğretim sürecinde gerçekleştirilen sınavlar ve sınav süreçlerinde dikkat edilmesi gereken noktaların yanı sıra kayıt dondurma ve kayıt sildirme işlemlerine ilişkin izlenmesi gereken süreçler de katılımcılarla paylaşıldı.

Öğrencilerin güncel konulara ilişkin soruları yanıtlandı

Programda öğrencilerin gündeminde yer alan öğrenci affına ilişkin düzenlemeler de ele alındı. Düzenleme kapsamında yararlanma şartları, başvuru ve kayıt süreçleri ile öğrencilerin takip etmesi gereken tarihler ve belgelere ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.

Yandal, çift anadal ve geçiş imkanları ele alındı

Söyleşide öğrencilerin akademik gelişimlerini destekleyen yandal ve çift anadal imkanları ile Düzce Üniversitesindeki uygulamalar hakkında da bilgi verildi. Bunun yanı sıra öğrencilerin farklı programlarda veya yükseköğretim kurumlarında eğitimlerine devam edebilmelerine imkan sağlayan yatay ve dikey geçiş süreçleri, başvuru şartları ve izlenmesi gereken yollar değerlendirildi.

Üniversite yaşamının ilerleyen dönemlerinde önem kazanan mezuniyet şartlarına da değinilen programda, öğrencilerin mezuniyet aşamasına gelmeden önce dikkat etmeleri gereken hususlar aktarıldı. Ayrıca üniversite yaşamında karşılaşılabilecek disiplin süreçleri ve bu süreçlerde öğrencilerin izlemesi gereken yollar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Öğrencilere duyuruları ve akademik takvimi takip edin çağrısı

Söyleşinin sonunda Düzce Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Havva Pınar Kumral, öğrencilerin eğitim hayatları boyunca karşılaşabilecekleri akademik ve idari süreçleri yakından takip etmelerinin önemine dikkat çekerek, akademik takvimde yer alan tarihlerin ve üniversite tarafından yapılan duyuruların düzenli olarak takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen "Kariyer Yolculuğuna Hoş Geldin!" söyleşisiyle, özellikle üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin ders kayıtlarından mezuniyete kadar uzanan öğrencilik süreçlerine ilişkin merak ettikleri konulara açıklık getirilerek, üniversite yaşamlarına daha bilinçli ve hazırlıklı bir başlangıç yapmalarına katkı sağlandı.