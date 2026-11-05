EBYÜ Sivil Havacılık Yüksekokulunda müdürlük Tandıroğlu\'na devredildi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürlüğüne Prof. Dr. Ahmet Tandıroğlu getirildi.

Yüksekokulda düzenlenen devir teslim programıyla müdürlük görevi Prof. Dr. Harun Yılmaz'dan Prof. Dr. Ahmet Tandıroğlu'na devredildi.

Programa EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük ve Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı, Genel Sekreter Mustafa Yurteken ile yüksekokulun akademik ve idari personeli katıldı.

Programda konuşan Rektör Kuyrukluyıldız, görev süresi boyunca yüksekokula sunduğu hizmet ve katkılardan dolayı Prof. Dr. Harun Yılmaz'a teşekkür ederek, müdürlük görevini devralan Prof. Dr. Ahmet Tandıroğlu'na başarılar diledi.

Devir teslim programının ardından Rektör Kuyrukluyıldız ve beraberindeki heyet, yüksekokul bünyesindeki uygulama alanları ve eğitim laboratuvarlarını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.