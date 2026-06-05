Ege Üniversitesi Danışma Kurulu Toplandı

Ege Üniversitesi Danışma Kurulu, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban başkanlığında toplandı. Toplantıda, üniversitenin eğitim-öğretim, Ar-Ge ve topluma katkı faaliyetleri değerlendirildi ve gelecek planları ele alındı.

EÜ Yeni Senato Salonunda düzenlenen kurul toplantısına EÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, üniversite üst yönetimi, kamu kurumlarının il müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri, özel sektör temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, "Hem ilimizin hem de ülkemizin en güzel üniversitelerinden birisi olan Ege Üniversitesinin danışma kurulu bizim açımızdan çok önemli. Ege Üniversitesi, her alanda faaliyet gösteren, hem ülkemize çok kıymetli insanlar yetiştirmiş hem de yeni kurulan üniversitelere kaynak olmuş bir kurum. Çok özel bir kampüs üniversitesi. Bizim açımızdan çok değerli olan üniversitemizin, danışma kurulunda hep beraber karşılıklı değerlendirmelerde bulunmanın kıymetli olacağına inanıyorum" dedi.

"Eğitim ve araştırma çıktılarını topluma yansıtmayı hedefliyoruz"

Bir sunum yapan Rektör Prof. Dr. Musa Alcı, "Öncelikle biz bir araştırma üniversitesiyiz. Araştırma, eğitim ve uluslararası bağlamda bir çekim merkezi haline gelmeye çalışıyoruz. Uluslararasılaşma alanında özellikle Türk Cumhuriyetlerinden ciddi iş birliği talepleri var ve biz de bunları karşılamaya çalışıyoruz. Üniversite olarak eğitim ve araştırma çıktılarının topluma yansımasını çok kıymetli buluyoruz. Bu noktada, danışma kurulu üyelerimizle fikir alışverişi yapabileceğimiz en önemli alanlardan birinin bu olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"Kalitesi tescilli bir üniversiteyiz"

Ege Üniversitesinin kalitesini her alanda tescillediğini ifade eden Prof. Dr. Alcı, "Türkiye'de kurumsal tam akredite olan ilk devlet üniversitesiyiz. 2026 yılı itibarıyla akredite program sayımız 80'e ulaşmış durumdadır. Ayrıca Mesleki Yeterlilik Kurumu'ndan 76 programımız, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu almaya hak kazanmıştır. 2025 yılı verilerine göre Avrupa Komisyonu tarafından 'Araştırmada İnsan Kaynakları Mükemmeliyet Ödülü'ne layık görülen dört devlet üniversitesinden biriyiz. Memnuniyet anketlerine göre Uni-Ar sonuçlarında "A Plus" üniversite kategorisinde yer alıyoruz. Meslek yüksekokullarımız için 'İşletmelerde Mesleki Eğitim Yönergesi' senatomuzca onaylandı. YÖK'ün de büyük önem verdiği bu alanda Mesleki Eğitim Koordinatörlüğü kurulması çalışmalarına başlandı" diye konuştu.

Uluslararası alanda çoklu iş birlikleri

Uluslararası arenada da çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Prof. Dr. Alcı, "Uluslararasılaşma çalışmalarımız kapsamında Erasmus programında 305 ikili protokol ve 642 kurumsal anlaşmamız bulunmaktadır. Türk dünyasıyla 174 protokol imzalamış durumdayız. Azerbaycan ve Özbekistan'daki üniversitelerle lisans ve lisansüstü çift diploma programlarımız mevcuttur. Özbekistan'da kurulan Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi bünyesindeki dört ortak kurumdan biriyiz. Burada Gıda Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği bölümleriyle temsil ediliyoruz ve bu yıl öğrenci alımına başlanması planlanıyor. Şu an 2 bin 875 olan uluslararası öğrenci sayımızı, YÖK'ün öngörüsü doğrultusunda yaklaşık 5 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca üniversitemize uluslararası alanda yetkin öğretim üyeleri kazandırdık. Bunlardan biri, yapay zeka ve kriptoloji konusunda dünya sıralamasında ilk ikiye giren Prof. Dr. Çetin Kaya Koç'tur. Hocamızın hazırladığı 'Yapay Zeka Okuryazarlığı' dersi, önümüzdeki dönemden itibaren tüm bölümlerimizde online olarak verilmeye başlanacaktır. Bir diğer önemli isim ise kuantum hesaplama uzmanı Prof. Dr. Ali Rostami'dir. Kuantum hesaplama ve yapay zekanın paralel ilerlediği bu tür bilimsel çeşitliliği üniversitemize kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Proje üretme ve sanayi iş birliğinde lider üniversite

Prof. Dr. Alcı, "YÖK 2025 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu'na göre ulusal projelerde birinci sıradayız. Yeni Teknopark binalarımız tamamlandı ve ruhsatlandırma çalışmaları sürüyor. Firmalar tarafından tamamen doldurulan bu alanlarda ruhsat sonrası hızlı bir büyüme bekliyoruz. Orta ve uzun vadede Teknopark'ta bir kümelenme hedefliyoruz; bu ekosistem gücümüzü daha da artıracaktır. Üniversite içindeki ciddi araştırma ve laboratuvar altyapısını görünür kılmak amacıyla 'Ege Atlas' isimli bir yazılım platformu oluşturuyoruz. Üniversitenin büyüklüğü nedeniyle bazen birimlerin birbirinden ya da dış paydaşların bizim imkanlarımızdan haberi olmayabiliyor. Bu platformla tüm altyapımızı dışa açarak ulaşılabilir hale getireceğiz. Örneğin, 'Ege Derin Teknoloji' projesi gibi çok yeni ve ciddi yatırımların tanıtımını bu şekilde gerçekleştireceğiz. Son beş yılda yaklaşık 2 bin üniversite-sanayi iş birliği projesi yürüttük. 2025 izleme raporuna göre 32 farklı göstergede ilk 20'de yer alıyoruz. Akademik sıralamaları elbette önemsiyoruz ancak bizim için asıl önemli olan, tüm bu akademik başarıların toplum yararına nasıl dönüştürülebileceğidir. Bugün burada bu kurulda bunları tartışmak istiyoruz" diye konuştu.

Sunumun ardından İzmir'in kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinden oluşan Ege Üniversitesi Danışma Kurulu'nda; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, sanayi ve toplumla ilişkiler gibi konularda fikir alış verişinde bulunuldu. - İZMİR