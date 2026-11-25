Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen Anadolu Eğitim Forumu 2026, "Öğretmenliğin Geleceği: Değişen Dünya, Dönüşen Eğitim" temasıyla gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil Diken, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Bostancı, akademisyenler, öğretim elemanları ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen forumda, değişen dünya şartlarının eğitim sistemine etkileri ve öğretmenlik mesleğinin geleceği ele alındı. Program Prof. Fahrettin Eren Yahşi'nin 11. sınıf öğrencisi Olcay Kara'nın piyano konseriyle başladı. Ardından Olcay Kara'ya teşekkür belgeleri, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil Diken ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel tarafından takdim edildi.

"Öğretmenlik, öğrencinin gönlüne dokunabilmektir"

Forumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, öğretmenlik mesleğinin insan hayatındaki etkisine ve eğitimin değişen dünyaya uyum sağlama gerekliliğine değindi. Öğrenmenin yalnızca kitap okumakla sınırlı olmadığını belirten Rektör Adıgüzel, insanı, doğayı ve hayatı anlamanın da öğrenme sürecinin bir parçası olduğunu ifade etti. Kendi eğitim hayatından örnekler paylaşan Adıgüzel, hayatına yön veren öğretmenlerin derslerini sevdirmekten önce kendilerini sevdirdiklerini belirterek öğretmen-öğrenci ilişkisinde kurulan bağın önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Adıgüzel konuşmasının devamında öğretmenlerin öğrencilerinin hayatına dokunabilmesinin mesleğin en önemli yönlerinden biri olduğunu vurguladı.

Eğitimde yapay zeka ve dijital teknolojilerin kullanımına da değinen Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, teknolojinin öğretmenin yerini almasının önemli riskleri beraberinde getirebileceğini söyledi. Yapay zekanın bilgiye hızlı erişim sağlayabildiğini ancak etik, ahlaki ve vicdani değerlendirmelerin insanın sorumluluğunda olduğunu belirten Rektör Adıgüzel "Bir şeyin ne kadar etik, ahlaki, insani, vicdani olduğunun cevabını makine veremez. Çünkü makinenin vicdanı olmaz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Üniversitesinin öğrenci memnuniyetindeki başarısında akademisyenlerin öğrencilerle kurduğu insani ilişkilerin önemli bir payı olduğunu da dile getiren Rektör Adıgüzel öğrencilerin kendilerini üniversiteye ait hissetmelerinin kurumsal bağlılığı güçlendirdiğini ifade etti.

"Eğitimin niteliğini belirleyen en önemli unsur öğretmen"

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil Diken ise başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkenin dört bir yanında özveriyle görev yapan tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı. Forumun yalnızca Öğretmenler Günü'nü kutlamak amacıyla değil öğretmenlik mesleğinin geleceğini birlikte düşünmek ve tartışmak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Forumun "Öğretmenliğin Geleceği: Değişen Dünya, Dönüşen Eğitim" temasıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Prof. Dr. Diken yapay zeka, dijital teknolojiler, iklim krizi, göç, kültürel çeşitlilik ve nöroçeşitlilik gibi gelişmelerin eğitim sistemlerini yeniden şekillendirdiğine dikkat çekti. Bu dönüşümün merkezinde öğretmenin bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Diken "Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, öğretmenin insan yaşamına dokunan, ilham veren ve dönüştüren rolü her zaman ve daimi bir şekilde var olacaktır." dedi.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinin 1982 yılından bu yana öğretmen yetiştirme geleneğine katkı sunduğunu belirten Prof. Dr. Diken fakültenin yedi bölüm, 18 anabilim dalı, 12 lisans programı ve yaklaşık 3 bin 500 lisans öğrencisiyle eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü aktardı. Fakültenin bilimsel üretkenliğini ve uluslararası görünürlüğünü artırmanın öncelikleri arasında bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Diken, bu doğrultuda hazırlanan 2027-2037 Fakülte Stratejik Planı'nın dört temel amaç üzerine yapılandırıldığını söyledi.

Eğitim öğretimin niteliğini geliştirmek, araştırma ve geliştirme kapasitesini güçlendirmek, toplumsal katkıyı artırmak ve sürdürülebilir, katılımcı bir kurumsal yönetim anlayışını geliştirmek istediklerini belirten Prof. Dr. İbrahim Halil Diken "Amacımız yalnızca bugünün öğretmenlerini yetiştirmek değil, geleceğin eğitimini tasarlayan ve dönüştüren bir fakülte olmaktır." ifadelerini kullandı.

Forumda eğitimin geleceği farklı başlıklarla ele alındı

Açılış konuşmalarının ardından forum, eğitim alanındaki güncel gelişmelerin ve öğretmenlik mesleğinin geleceğini ilgilendiren konuların ele alındığı oturumlarla devam etti. İlk oturumda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Rıdvan Elmas, "Eğitimde Yapay Zeka ve Dijital Pedagoji" başlıklı konuşmasında yapay zeka ve dijital teknolojilerin eğitim süreçlerindeki yerini değerlendirdi. Oturumda ayrıca teknolojik gelişmelerin öğretim yöntemleri ve öğretmenlik mesleğinin değişen rolleri üzerindeki etkileri ele alındı.

Forumun devamında Eskişehir Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cengiz Türe, "İklim, Sürdürülebilirlik ve Eğitim" başlıklı oturumda iklim ve sürdürülebilirlik konularını eğitim çerçevesinde değerlendirdi. Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fuat Güllüpınar ise "Göç, Kültürel Çeşitlilik ve Eğitim" başlıklı konuşmasında göç olgusunun ve kültürel çeşitliliğin eğitim alanıyla ilişkisini ele aldı. Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Halis Sakız da "Kapsayıcı Eğitim, Nöroçeşitlilik ve Evrensel Öğrenme Tasarımı" başlıklı oturumunda eğitim ortamlarının farklı öğrenme ihtiyaçlarına ve bireysel farklılıklara uygun biçimde düzenlenmesi konusunu gündeme taşıdı.

Programın son oturumunda The University of Gothenburg öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Yıldırım, çevrim içi olarak "Öğretmenlik Mesleğinin Bilimsel Temeli: Öğretmen Eğitimi ve Öğretim Süreçlerine Yansımalar" başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. Forumda yapay zekadan iklim ve sürdürülebilirliğe, göç ve kültürel çeşitlilikten kapsayıcı eğitime kadar öğretmenlik mesleğinin geleceğini şekillendiren farklı konular bir arada değerlendirildi.

Anadolu Eğitim Forumu 2026, eğitim alanındaki güncel gelişmelerin ve geleceğe yönelik yaklaşımların akademisyenler ile öğretmen adayları tarafından değerlendirildiği oturumların ardından sona erdi.